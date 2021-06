El Partido Popular gana y sumaría con Vox mientras el PSOE remonta

El PP y Vox sumarían los votos necesarios para gobernar si hoy se celebraran elecciones, aunque el PSOE muestra síntomas de recuperación tras el batacazo que sufrió en las elecciones madrileñas del pasado 4 de mayo. De acuerdo con la encuesta elaborada por DYM para HENNEO, los populares ganarían los comicios con un 27,9% de los votos, seguidos de PSOE (25,7%), Vox (16%) y Unidas Podemos (9,9%). También obtendrían representación Ciudadanos (3,5%) y Más País (2,3%). Traducido en escaños, Pablo Casado lograría entre 120 y 125 actas, por delante de Sánchez (101-105), Santiago Abascal (53-57) y Yolanda Díaz (21-24). Inés Arrimadas e Íñigo Errejón quedarían empatados, con 2-3 diputados cada uno.

Con todo, la suma de socialistas y morados (122-129 escaños) estaría muy lejos de las cifras necesarias para gobernar, incluso con el apoyo de formaciones minoritarias, mientras que el bloque de la derecha sumaría 173-182 escaños (o hasta 185, si se uniera Cs), lo que le permitiría alcanzar la Moncloa sin necesidad de más aliados.

Los datos del sondeo muestran que el electorado de Vox es el más movilizado. El 88% de quienes respaldaron a Abascal en 2019 elegirían ahora la misma papeleta, porcentaje similar al que se observa entre los votantes populares (84%). En la izquierda, en cambio, los datos de movilización son inferiores: 72% en el caso del PSOE y 66% en el de Unidas Podemos, aunque en ambos se observa un repunte en el último mes.

La relación en el Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos seguirá igual que hasta ahora pese a la elección de Ione Belarra como secretaria general de Podemos, el partido más relevante en la coalición morada. Así lo cree el 46,4% de los encuestados por DYM, frente al 20,8% que piensa que será mejor que cuando Pablo Iglesias era secretario general y el 12,4% que augura que habrá menos afinidad.

Entre quienes creen que la relación mejorará destacan los votantes de Cs: el 30,7% lo ven así, por un 29,4% del PSOE. No obstante, en todos los partidos son mayoría quienes creen que no habrá cambios, incluido Unidas Podemos. La mayor parte de los encuestados, además, no se pronuncia sobre si la llegada de Belarra a la secretaría general será positiva para Podemos, ya que el 48,3% no sabe o no contesta a esta cuestión, y el resto se divide en dos mitades casi perfectas: el 26% piensa que beneficiará al partido morado y el 25,7%, que le perjudicará. Solo entre sus votantes es mayoritaria la idea de que la nueva líder será buena para Podemos: lo piensa el 52,9%, mientras solo 16,7% opina lo contrario y un 30,4% no sabe.

Ficha técnica

Muestra y metodología: 1.002 entrevistas ‘online’ aleatorias, aplicando cuotas específicas por sexo, edad, hábitat, región y ocupación.

Error: el margen de error total es de un +/- 3,2% para un nivel de confianza del 95,5% en la hipótesis más desfavorable.

‘Target’: Población con 18 años o más en todo el ámbito nacional.

Trabajo de campo: realizado entre el 17 y el 21 de junio.