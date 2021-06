Montero admite que los indultos no son garantía de éxito y pide al Govern que plantee cosas "viables" en la Mesa

La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha admitido este martes que los indultos por sí solos no son "garantía de éxito" para acabar con el conflicto en Cataluña, sino un gesto para avanzar en ese camino, que requiere también de colaboración de la otra parte. Por ello, ha pedido al Gobierno catalán que plantee cuestiones "viables" en la Mesa de Diálogo para poder alcanzar más autogobierno dentro la Constitución y el marco jurídico.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que ha aprobado los indultos, Montero ha advertido a los independentistas de que si "desprecian" el gesto del Gobierno, y siguen manteniendo planteamientos que no sean viables, como un referéndum para la independencia, solo van a generar más "inmovilismo", "parálisis" y "frustración", y no van a permitir avanzar en lograr un mayor autogobierno.

No obstante, la portavoz ha señalado que hay "camino por recorrer" entre lo óptimo y lo que le gustaría a cada parte, y se ha mostrado convencida de la posibilidad de lograr una opción intermedia en los foros abiertos, como la mesa de diálogo, y dentro de la legalidad. "Hay metros", ha insistido.

Así lo ha asegurado en su comparecencia tras el Consejo de Ministro, que se ha producido también después de que el presidente Pedro Sánchez ofreciera una breve declaración institucional sin preguntas para anunciar y explicar la decisión.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha admitido que los indultos no son garantía de éxito porque para que este se produzca se necesita a las dos partes. Por ello, ha pedido al Gobierno catalán que planteen cuestiones "viables" en la Mesa de Diálogo para poder alcanzar más autogobierno.

Como Sánchez, Montero ha defendido la "utilidad pública" de los indultos y el objetivo que el Gobierno pretende con ella de "abrir una nueva etapa en Cataluña y en España", para dejar atrás "el dolor y el sufrimiento" generado por el conflicto.

"El presidente ha expresado que es consciente de que esta medida puede generar incomprensión o rechazo, pero diríamos a quienes no la entienden o no la consideran de utilidad que deben confiar en que a través de la palabra, es la única manera de que las sociedades democráticas puedan seguir caminando hacia un destino común", ha defendido.

Restaurar la confianza perdida"

En este sentido, la portavoz ha afirmado que lo que ahora hace falta es "coser heridas" y "restaurar la confianza perdida", y ha reconocido que son conscientes de que "no va a ser de la noche a la mañana", sino que "llevará tiempo".

"¿Los indultos son garantía de éxito? No, es una cuestión de dos partes. Nosotros ponemos la nuestra, haciendo un llamamiento a la sociedad para responder desde la unidad, unidos somos más fuertes. Cada uno responde de lo suyo, la respuesta que los independentistas puedan dar cabrá preguntarles a ellos", ha admitido después, durante el turno de preguntas.

Eso sí, Montero ha garantizado que mientras gobierne el PSOE, no se va a volver a producir un desafío a la legalidad como el que supuso el referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia en 2017, y también que no van a negociar ni la consulta pactada ni la amnistía que los independentista siguen pidiendo.

"Si en la mesa de diálogo o en cualquier otro entorno cualquier protagonista, partido o institución pone encima de la mesa un quebranto a la legalidad, la respuesta sigue sendo de la misma contundencia: la respuesta es 'no'. Este Gobierno no va a convocar un referéndum en Cataluña para la autodeterminación ni va a permitir una declaración unilateral", ha zanjado.

Pero al mismo tiempo, ha insistido en que "la discrepancia no puede ser una excusa para la parálisis". "No vamos a renunciar como gobierno a hacer lo que pensamos que es mejor para el país", ha defendido. "El Gobierno quiere profundizar en el autogobierno, y por eso movemos ficha y esperamos esa compresión del conjunto de la ciudadanía, asumiendo nuestra propia responsabilidad", ha apostillado.

Por ello, ha manifestado que espera que los independentistas, "lejos de despreciar" ese gesto o "no querer escucharlo", perciban este paso. "Ya no depende del Gobierno de España", ha enfatizado, para añadir que espera que ahora los independentistas se muevan en una actitud que permita "contribuir y dar pasos adelante". "No pasos que son inviables y que ocasionan parálisis y frustración", ha ahondado.

Por otra parte, Montero no ha ofrecido detalles sobre el calendario que maneja Moncloa para dar los siguientes pasos hacia la recuperación del diálogo, más allá de señalar que la reunión entre Sánchez y el presidente catalán Pere Aragonés será "en breve, en "los próximos días", y después, la mesa de diálogo entre gobiernos. "o creo que tarde mucho", ha afirmado.