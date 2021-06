Simón: "La mascarilla se va a relajar en algunos supuestos, no en todos"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, anunció este lunes que el decreto que acabará con la obligatoriedad de portar las mascarillas en los exteriores tendrá varias excepciones, que todavía están estudiando los técnicos del Ministerio de Sanidad y las comunidades. "La mascarilla se va a relajar en algunos supuestos, no en todos", afirmó el epidemiólogo, quien reveló que el proyecto que aprobará el próximo jueves el Consejo de Ministros extraordinario se basará en un texto en el que desde hace semanas vienen trabajando los especialistas de la Ponencia de Alertas.Simón no quiso avanzar la 'letra pequeña' del real decreto que reformará la ley de la 'nueva normalidad' pero sí insistió en que, en cualquier caso, el tapabocas va a seguir siendo obligatorio en "aglomeraciones" y "grupos grandes", aunque éstos se produzcan en espacios totalmente abiertos. En cualquier caso, esos detalles todavía no están cerrados del todo porque Sanidad quiere discutir los flecos del fin de la mascarilla con las comunidades este martes en la Comisión de Salud Pública y el miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). El jefe del CCAES lo que sí que quiso dejar claro este lunes es que la retirada de la obligación de los tapabocas es totalmente reversible. «Si la situación cambiara, tendríamos que valorar cambiar las medidas y volver a las mascarillas, entre otras recomendaciones. Si no conseguimos que la evolución se mantenga como ahora tendremos que replantearnos retomar su uso", indicó, al tiempo que dijo entender la posición de Andalucía, cuyo Gobierno ha decidido seguir recomendando la utilización de la protección bucal aunque no sea obligatoro a a partir del sábado. "A veces pensamos que cuando algo está permitido, hay que hacerlo. El que te puedas quitar la mascarilla no significa que te la tengas que quitar obligatoriamente", señaló.