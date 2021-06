La prevalencia de la variante india se cuadriplica en España en la última semana

Las alertas comienzan a encenderse, aunque en Sanidad siguen sin considerar la situación "grave". A solo unos días de que el país el próximo sábado se quite la mascarilla, el último informe del Ministerio de Sanidad sobre las variantes del "interés" del SARS-CoV-2, publicado a media tarde de este mismo lunes, revela que la temida cepa india, que desde que fuera detectada en España en la semana del 3 al 9 de mayo se mantenía en una prevalencia por debajo del 1% del total de los casos, ha escalado hasta el 4% de los positivos que se han secuenciado en España durante el último cribado semanal, el que va del 31 de mayo al pasado 6 de junio.

"La variante Delta ha comenzado a aparecer en los cribados en las 5 últimas semanas con valores por debajo del 1%", apunta literalmente el informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias (CCAES), que subraya que, sin embargo "en la semana 22, el porcentaje entre el total de muestras secuenciadas y entre aquellas seleccionadas de manera aleatoria se sitúa en torno al 4%", si bien -admite Sanidad- "el número de secuencias para esa semana es todavía pequeño y estos porcentajes podrían sufrir cambios en las próximas semana", a medida que "aumente el número de resultados disponibles".

El estudio de Sanidad de este lunes también reconoce ya sin ambages la transmisión comunitaria, ya que afirma que en una comunidad autónoma, cuyo nombre no facilita, se han noticiado tres brotes de Delta con 25, 21 y 16 casos y en otra autonomía se ha detectado otro foco con 5 casos hasta el momento y "varios casos sospechosos pendientes de confirmar". "En España han notificado casos y brotes importados y autóctonos", constata el documento, que ratifica las informaciones extraoficiales que apuntaban que se ha perdido la trazabilidad de transmisión de casos de cepa india (transmisión comunitaria) en, al menos, Madrid, Cataluña, Castilla y León y la Comunidad Valenciana.

"Más transmisible"

Apesar de los últimos inquietantes datos, Fernando Simón insistió, como ya hizo la pasada semana, en que la Delta por el momento "no ha tenido un impacto grave" en España, ya que no está mostrando «una evolución demasiado rápida». El jefe del CCAES solo concedió que la variante india podría «rebajar algún punto» la efectividad de las vacunas, pero que su efecto no sería «muy importante».

"También podría ser más transmisible, pero ahora mismo no podemos valorar cuánto. Cuando una variante es más transmisible lo que sucede es que el umbral de inmunidad de grupo sube y hace falta inmunizar a un porcentaje de población más amplio", apuntó el epidemiólogo. Simón, no obstante, llamó a tener bajo vigilancia exhaustiva a esta variante porque "hasta que no tengamos inmunidad de al menos el 70% de la población vacunada hay riesgo de que haya incrementos de contagios, pero no serán de la misma gravedad que anteriormente", dijo rechazando la posibilidad de una quinta ola equiparable a las vividas durante la actual pandemia.

La denominada 'Actualización de la situación epidemiológica de las variantes de SARS-CoV-2 de mayor impacto e interés en salud pública en España' insiste en sus análisis en que esta cepa, es ya "mayoritaria en India y Reino Unido"; que es "probablemente más transmisible" que otras variables; que su infección provoca "mayor probabilidad de ingreso" que otras cepas; y que se da una "ligera disminución de la eficacia vacunal con dos dosis, más acusada con una sola dosis" con respecto a otras variantes.

Antes del informe de cepas de "interés" de media tarde de este lunes, las alertas en Sanidad ya se habían comenzado a encender después de que las autoridades portuguesas hubieran comunicado oficialmente que esta variante B.1.617.2. está detrás del cierre perimetral de Lisboa, ya que Delta ya ha alcanzado una prevalencia superior al 60% en la capital lusa y en toda la región del Vale do Tejo.

En la Ponencia de Vacunas la única fórmula que se estudia para tratar de contener la expansión es adelantar cuanto antes la inoculación de las segundas dosis, como ya están haciendo por su cuenta -y sin esperar instrucciones del Gobierno central- Madrid, Cataluña, Andalucía y Galicia. Los estudios en el Reino Unido han concluido que las vacunas son efectivas contra Delta, pero solo con la pauta completa. Así Pfizer presenta una eficacia del 87,9% con dos pinchazos pero solo del 33,5% si solo se ha recibido la primera dosis, mientras que AstraZeneca con una dosis solo protegía el 33,2% de las ocasiones contra la variante india, mientras que la pauta completaba alcanzaba el 60%