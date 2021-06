Detenido el dueño de un inmobiliaria por estafar 70.000 euros a un anciano

El dueño de una inmobiliaria de Benidorm (Alicante), así como su esposa y su hijo, han sido detenidos por estafar más de 70.000 euros, por la compraventa fallida de un inmueble, a un hombre de 90 años vecino de Galicia que contrajo matrimonio con su suegra.

El anciano visitó Benidorm el año pasado y durante su estancia compró a esta inmobiliaria un inmueble por 170.000 euros, que pagó en efectivo y cuyo propietario vio la posibilidad de ganarse su confianza para obtener algún beneficio propio. El dueño de la inmobiliaria conocía la soltería del anciano y que no tenía descendencia directa; por ello, le presentó a su suegra, una mujer de 84 años. Ambos entablaron una relación de amistad que llegaron a consolidar con la celebración de un matrimonio en régimen de gananciales en el mes de mayo de 2020.

Pasados unos meses, los acusados ya tenían a su disposición la posibilidad de realizar gestiones económicas de la víctima y, en un primer momento, el anciano entregó en efectivo 30.000 euros al investigado después de que este le convenciera de que comprara una vivienda que estaba valorada en unos 100.000 euros.

En junio del año pasado los presuntos autores de la estafa realizaron una transferencia bancaria por internet, sin el consentimiento de la víctima, por la que traspasaban unos 70.000 euros de la cuenta del anciano a la de los vendedores de una vivienda en concepto de entrega para la reserva y posterior adquisición de la misma.

Esta venta no se realizó ante notario puesto que faltaban 30.000 euros para completar la totalidad de la compra. Dado que finalmente no se realizó la venta del inmueble, el principal investigado junto con su mujer y su hijo dispusieron los 70.000 euros en varias cuentas bancarias a las cuales no tenía acceso el anciano y que nunca pudo recuperar.

Gracias a la labor de investigación de la Policía Judicial de la Comisaría de Benidorm, se procedió a la detención de los presuntos autores del delito, dos de los cuales pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Benidorm y un tercero quedó en libertad con cargos una vez prestó declaración en dependencias policiales.