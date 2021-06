Sanidad aplaza la decisión sobre las mascarillas en exteriores y aprueba la vacunación de 12 a 39 años

La Comisión de Salud Pública, en la que se encuentran representadas todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, ha aprobado esta tarde la vacunación de tres nuevos grupos, que comprenden desde los 39 a los 12 años.

Sin embargo, y a pesar de las informaciones que apuntaban que se iba a abordar la posible eliminación de la obligatoriedad de mascarillas en exteriores, Sanidad y CCAA no han abordado este asunto durante la reunión. "No se ha tratado. No hay fecha", han precisado fuentes ministeriales.

Según ha informado el Ministerio de Sanidad, gracias a la mayor disponibilidad de vacunas en estas próximas semanas, la situación epidemiológica actual y la entrada del verano, se podrá ir solapando la vacunanción de diferentes grupos, manteniendo el orden de edad descendente.

La comisión, formada por los directores generales del ministerio y de las comunidades, ha acordado incluir tres nuevos grupos en la próxima actualización del plan de vacunación: grupo 11 (de 30 a 39 años), grupo 12 (de 20 a 29 años) y grupo 13 (entre 12 y 19 años).

En la comisión se ha incidido también en la necesidad de priorizar la inmunización de adolescentes a partir de 12 años que sean grandes dependientes o estén en situación de muy alto riesgo, tras la aprobación de la vacunación para este grupo de edad el pasado 31 de mayo.

Los técnicos consideran "fundamental" insistir en la captación de las personas de 40 y más años que no se han vacunado todavía.

El Gobierno fía a la vacunación la desescalada de la mascarilla en exteriores

Algunas CCAA proponen quitar las mascarillas en julio

Algunas comunidades como la murciana han propuesto este miércoles, durante la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que el uso de la mascarilla en espacios exteriores no sea obligatorio a partir del mes de julio, según ha hecho saber el presidente del Ejecutivo regional, Fernando López Miras.

"El proceso de vacunación avanza a buen ritmo en la Región de Murcia y muy pronto nos permitirá llegar al grupo de población de entre 30 y 39 años", según López Miras, quien ha señalado que, gracias a ello, "podemos seguir avanzando con paso firme y seguro hacia esa normalidad que tanto anhelamos, sin mascarillas, al menos, en espacios abiertos".

De hecho, ha señalado que el hecho de que el uso de la mascarilla no sea obligatoria en espacios abiertos "es algo que muy pronto estaremos en disposición de hacer en la Región de Murcia". No obstante, a su juicio, es algo que "debemos afrontar todos a una, como una decisión de país". Por eso, el Gobierno murciano planteará implantar esta medida en todas las comunidades, porque "no puede ser que entremos otra vez en 17 decisiones diferentes como se ha hecho hasta ahora por la dejadez del Gobierno central".

"Es el momento de dar un paso más, de hacerlo con todas las cautelas, con toda la responsabilidad y con todos los avales de los expertos en Salud Pública y Epidemiología, que son los que siempre han guiado todas nuestras decisiones", según López Miras.

