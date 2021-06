Gamarra se desmarca de Ayuso y dice que Casado no dejó duda de su postura

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, se ha desmarcado de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, después de que ésta haya afirmado que es una "vergüenza" que el rey Felipe VI "tenga que firmar" los indultos y ha sostenido que el líder del PP, Pablo Casado, no dejó "lugar a la duda" sobre su posición.

La presidenta madrileña preguntó el pasado domingo qué va a hacer el rey, si "va a firmar los indultos" y si le iban a hacer "cómplice" y ayer matizó que "el rey no es cómplice de nada", sin embargo, este martes ha defendido que no hizo "ninguna rectificación" y ha calificado de "vergüenza" que el monarca deba firmar los indultos porque "simboliza la unidad y la igualdad".

"Eso es lo que ha dicho ella, yo he dicho lo que he dicho y creo que hay una diferencia entre lo que yo he dicho y lo que planteo", ha afirmado Gamarra en rueda de prensa al ser preguntada sobre si es una "vergüenza" que el rey deba firmar los indultos.

Y ha recalcado que "lo único importante" es quién promueve los indultos puesto que el "único responsable" y "la única persona que tiene capacidad de rectificar y de dar marcha atrás" es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que está dispuesto a conceder la medida de gracia en contra del criterio de la Justicia y de "los partidos constitucionalistas".

Además, al ser preguntada sobre si las declaraciones de Ayuso reavivan el debate sobre la propia monarquía, ha defendido que no es "comentarista" de lo que dicen otros miembros de su partido y ha pedido escuchar a Casado, que no dejó dudas sobre su postura.

Casado sostuvo ayer que "no hay más cómplices" de los indultos que quien promueve y aplaude los indultos y que el rey ejerce "de forma impecable" su labor como jefe de Estado en una monarquía parlamentaria.

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha apuntado por su parte que "no hay diferencia" de opiniones entre los dirigentes del PP al considerar que los indultos no deben concederse y que si Sánchez lo hace es para pagar un "precio político" a los independentistas.

Y ha recalcado que todos piensan que el presidente es "el único culpable" al no cumplir con su promesa de "no indultar a golpistas", mientras que el rey tiene "perfecto conocimiento" de cuáles son sus obligaciones constitucionales, como ha demostrado en numerosas ocasiones.

Por parte de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha dicho que Ayuso "ha rectificado" y que no tiene "nada más que añadir", pues "todo el mundo tiene derecho a equivocarse" y ha sostenido que lo que es "incuestionable" es que "el rey tiene la obligación constitucional de firmar los indultos", por lo que "el foco" no debe estar en el monarca.