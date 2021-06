Iceta prevé los indultos antes del 1 de agosto y no cree que el TS los anule porque serán motivados individualmente

El ministro de Política Territorial y Función Pública y primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha considerado este lunes que los indultos puedan llegar antes de irse de vacaciones, y en consecuencia antes del 1 de agosto.

"Pueden ser en cualquier momento, pero creo que serán antes de irnos de vacaciones. Esto depende del presidente. Los políticos, hasta el primero de agosto, no terminamos. Ayer hubo declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno diciendo que pueden llegar en pocas semanas", ha subrayado en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press.

Sobre si descarta que puedan aprobarse en el Consejo de Ministros del martes, Iceta ha constatado que la orden del día de esta reunión se aprobó el jueves, y los indultos no estaban: "También es verdad que, en el último momento, se puede llevar algo en mano. Y normalmente quién lleva cosas en mano es el presidente o la vicepresidencia. No se puede descartar, pero no está previsto".

En caso de que se concedan, Iceta no cree que haya ninguna anulación del poder judicial porque el Gobierno central "se ajustará a la legalidad y ofrecerá lo que se pide, una motivación individualizada de los indultos".

"No me imagino que ni el Rey deje de cumplir sus funciones constitucionales ni que un tribunal haga algo que no se ajustaría a las previsiones legales. La vida te da sorpresas, pero no lo creo", ha sostenido el dirigente socialista, que sí ha descartado la posibilidad de la amnistía porque, a su juicio, es una figura pensada en momentos de cambios de régimen.

Los huidos tendrán que afrontar sus responsabilidades ante la justicia

Sobre si hay que buscar una solución para que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el resto de los huidos de la justicia española puedan volver a España, Iceta ha defendido que no puede haber una solución individual para cada uno, y que lo que quiere es que se presente "frente a un tribunal para dar cuenta" de sus acciones.

Pese a señalar que la reforma del delito de sedición del Código Penal puede beneficiarles, ha dejado claro que todo ello no les ahorraría un juicio: "Si vuelven a España tendrán que afrontar sus responsabilidades ante la justicia".

Sobre la manifestación en la plaza Colón contra los indultos, ha asegurado que no ha supuesto ningún cambio ni sorpresa y, a su juicio, siguió el guion previsto porque "la derecha, cuando está enfadada, va a la plaza Colón, aunque antes iba a la plaza de Oriente".

"Ayer eran menos que la otra vez, probablemente menos y más radicalizados. Es un fenómeno bastante común. Y hubo gallinas en banderas, un señor vestido de toro, y una presidenta de Madrid intentando involucrar a la Corona en el lío", ha apuntado Iceta, que ha recordado que, en una monarquía constitucional, al Rey no le corresponde opinar y su firma no implica su opinión personal.

Pide a Casado desmarcarse de Ayuso

También ha emplazado al presidente del PP, Pablo Casado, a desmarcarse de las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y no le extrañaría que pasara porque, en su opinión, suponen desconocer el régimen político de España y pueden "erosionar la figura del Rey".

"Sería bueno que Casado dijera que esto no representa la posición de su partido", ha reclamado el ministro, que ha constatado también la ausencia de dirigentes autonómicos del PP en esta manifestación.