El Fiscal de Menores pide una solución en Ceuta: "Hay 1.000 menores en almacenes que no reúnen las condiciones"

El nuevo Fiscal de Sala Coordinador de Menores, Eduardo Esteban, ha advertido de la situación que viven los mil menores migrantes solos que llegaron a Ceuta hace tres semanas y que permanecen acogidos en "almacenes", y ha avisado de que "puede producirse una situación de riesgo de orden público".

"El problema existe siempre pero ahora se ha acentuado. Hay más de 1.000 menores asistidos, no en centros sino en almacenes que no reúnen los requisitos ni las condiciones, nada más que para una urgencia. Tendremos que esforzarnos para dar una solución porque la salida de estos menores no va a ser inminente", ha explicado Esteban en una entrevista con Europa Press, cuando se cumplen dos meses desde que tomó posesión como Fiscal de Sala Coordinador de Menores.

Además, ha avisado de que, ante tal acumulación "desorbitada" de menores "puede llegar a producirse alguna situación de riesgo de orden público" porque, según ha dicho, "estos almacenes están cumpliendo la función de centros de protección y los menores tienen derecho a salir, no se les puede tener totalmente encerrados".

"Si salen se puede producir una dispersión y volverán o no volverán, pero si no se les permite salir puede producirse una situación de orden público porque están en esa situación de hacinamiento, de malestar evidente", ha subrayado.

Por ello, Esteban propone buscar una solución para reintegrar a ese millar de menores donde proceda, aunque ha puntualizado que "parece que la reagrupación no va a ser la solución" porque solo unas siete familias han manifestado el deseo de que sus hijos regresen con ellas a Marruecos. En todo caso, ha apostado por ir "caso por caso" para conseguir estas reagrupaciones, por mínimo que sea el número.

Lo que sí descarta tajantemente es una devolución "en masa" de todos los menores. "Es imposible y el procedimiento de devolución se tiene que basar en criterios asistenciales. Tiene que ser un expediente individualizado", ha subrayado Esteban.

Devoluciones en caliente de menores

Además, sobre las denuncias presentadas por diferentes ONG sobre posibles devoluciones en caliente de menores, Esteban ha puntualizado que "con la legislación española en la mano, ni esas llamadas devoluciones en caliente ni una devolución en masa serían posibles respecto de menores". También ha precisado que la Fiscalía de Ceuta ya ha abierto una investigación.

"Partiendo del vídeo, si conseguimos identificar a las personas, policías o militares que realizaron ese acto de devolución inmediata, les tomaríamos declaración e intentaríamos averiguar quién dio la orden de que se procediera de esa forma. O si fue una decisión que tomaron los propios agentes, en ese caso, cada uno tendría que asumir su responsabilidad", ha explicado.

En concreto, ha indicado que, podría haber "una responsabilidad penal" según la forma de la orden, o "una responsabilidad administrativa o política", aunque ha precisado que se deben valorar los hechos en sus circunstancias. "No olvidemos esto, siempre tenemos que partir de lo que estaba pasando, entraron más de 10.000 personas en menos de 24 horas y aquello era un absoluto caos", ha recordado.

El Fiscal también ha condenado "la intención de criminalizar" a los menores extranjeros no acompañados, en alusión a la campaña de Vox para las elecciones de Madrid, y ha rechazado el acrónimo MENA. "Nos parece lamentable porque desde que un menor pone el pie en España surge la obligación de tratarlo como a un menor español. ¿Qué podemos pensar de unos políticos que aspiran a gobernar una comunidad autónoma con este mensaje?", se ha preguntado.

En cuanto a la determinación de la edad de los menores, Esteban ha detallado que los fiscales han iniciado el procedimiento de determinación de la edad de 150 de los niños y niñas que llegaron en la entrada masiva a Ceuta.

"Es un proceso complejo porque hay que someterlos a radiografías. Debemos llevar abiertos unos 150 expedientes, aunque eso tampoco va a solucionar el problema asistencial", ha concretado. Estos expedientes se abren cuando existen dudas sobre la minoría de edad. No obstante, mientras las pruebas no demuestren lo contrario, la ley obliga a considerarlos menores de edad, según ha matizado.

Desnudos integrales para determinar la edad

Precisamente, la recientemente aprobada ley de protección a la infancia, prohíbe la realización de desnudos integrales y exploraciones genitales para la determinación de la edad.

En concreto, el Fiscal ha precisado que hay tres vías para determinar la edad: las pruebas documentales, "lo más fiable"; las pruebas radiológicas, que pueden dar un arco de dos años, y el examen físico, que puede ir acompañado de un examen psicológico.

"El legislador ha optado por prohibir los desnudos integrales, pero hay otras formas de examen. En todo caso, los desnudos integrales siempre se han hecho con todas las garantías", ha defendido.

En cuanto a los menores extranjeros solos que llegan a la mayoría de edad, el Fiscal ha dicho que las CCAA "no pueden dejar en la calle sin más" a estos jóvenes al cumplir los 18 años y echa "de menos" la "premura" para poner en marcha los trámites para que los chicos y chicas tutelados obtengan una autorización de residencia.

Sobre la ley de infancia, el Fiscal ha destacado como positiva la necesidad de especialización de los jueces y fiscales que contempla la norma, aunque ha precisado que en las fiscalías es "donde menos hace falta" esa especialización porque "ya existe".

Plazo de prescripción de abusos

Acerca del aumento en el plazo de prescripción de los delitos sexuales contra menores, que comenzará a contar a partir de que la víctima cumpla 35 años y no 18, como hasta ahora, a Esteban le parece correcto y considera que "favorece el apoyo a las víctimas", aunque reconoce que en el ámbito jurídico puede resultar "chocante" y a algunos les parece "un poco exagerado".

"La experiencia demuestra que uno no se libera automáticamente al cumplir los 18 años de todos los traumas que te han impedido poner de manifiesto los sufrimientos que has tenido cuando eras niño. Lo que hacemos es ampliar el arco para que haya más posibilidades de poderse liberar de esas ataduras, de contar lo que te pasó", ha declarado.

Por otro lado, preguntado por la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que cumple 20 años, y por si funciona el sistema de reinserción, ante casos como el del 'Rafita', que fue condenado por participar, cuando tenía 14 años, en el asesinato de Sandra Palo, y que esta semana fue detenido como líder de una banda especializada en robos, el Fiscal ha indicado que "es un fracaso de los mecanismos", pero ha defendido la importancia de la reinserción.

"Que un delincuente no se recupere, que reincida, es un fracaso del Estado, pero el fracaso es mucho mayor si cuando se cometió el delito, la persona estaba en fase de formación", ha apostillado Esteban, añadiendo que, más allá de casos concretos como el del 'Rafita', el nivel de no reincidencia en menores "supera el 70%".

Preguntado por si considera que debería modificarse la edad a partir de la cual los menores son imputables y responsables penalmente, los 14 años, Esteban considera que es una edad "suficiente".

Atendiendo a la pandemia, el Fiscal no cree que se haya criminalizado a los jóvenes aunque sí considera que "se ha focalizado en ellos", mostrando determinados actos propios de la edad, como los "botellones", aunque precisa que "el problema es de todos". "No es que los jóvenes sean más responsables de la pandemia", ha asegurado.

Además, según ha señalado, no han apreciado cambios significativos en cuanto a los delitos cometidos por menores durante la pandemia, aunque ha señalado que en los últimos años se viene produciendo un aumento en el número de menores imputados por violencia doméstica.