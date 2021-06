Belarra defiende el regreso de Puigdemont y Montero discrepa: "el interés es que pueda ser traído a España y juzgado"

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha defendido el regreso a España del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, huido en Bélgica, y que los independentistas puedan plantear en la mesa de diálogo el autogobierno y un referéndum pactado, porque lo ve "enormemente legítimo".

En una entrevista en Rac1, ha defendido el regreso tanto del expresidente de la Generalitat como de los exconsejeros Clara Ponsatí y Toni Comín, porque esto supondría, en su opinión, acabar con la judicialización: "Que ellos puedan regresar es normal, no es normal que no estén en España".

Belarra ha afirmado también que los indultos a los presos por el referéndum ilegal del 1-O son un buena media porque su libertad es "condición necesaria para que el diálogo fructifique" y ha apostado por acabar con la vía de la judicialización para solucionar el conflicto.

No obstante, no ha precisado cuál podría ser la fecha en la que se produzcan, al ser preguntada por si la medida de gracia se aprobaría antes de San Juan. En este sentido, ha señalado que no se puede anticipar un calendario porque la concesión de los indultos "requiere trabajo".

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, se ha desmarcado de las declaraciones realizadas por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, al afirmar que "el interés del Gobierno es que Puigdemont pueda ser traído a España y pueda ser juzgado, como ha dicho siempre". Por el contrario, la ministra Montero ha señalado que el interés del Gobierno es que Puigdemont "responda ante la justicia frente a aquellos acontecimientos desgraciados que vivimos hace unos años en los que nunca respondió ante los tribunales".

Vía unilateral

Preguntada Belarra por cómo ve la vía unilateral por la independencia, ha señalado que es una vía "agotada", pide por poner fin a la judicialización del conflicto y apostar por el diálogo para construir una reconciliación, en sus palabras.

De hecho, la ministra se ha mostrado favorable a que el independentismo pueda defender en la mesa de diálogo el autogobierno y un referéndum pactado, porque lo ve "enormemente legítimo", y ha urgido al Gobierno central a hacer una apuesta profunda por el autogobierno.