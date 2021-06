Iglesias no asistirá al cierre presencial de la Asamblea Ciudadana de Podemos, que elegirá a su relevo en el partido

El exsecretario general de Podemos Pablo Iglesias no acudirá al acto de cierre presencial de la cuarta Asamblea Ciudadana de la formación que tiene lugar este fin de semana, según ha podido confirmar Europa Press.

De esta forma, Iglesias no tiene previsto desplazarse ni el sábado ni el domingo al auditorio Paco de Lucía de la localidad madrileña de Alcorcón, donde se desplegará el cónclave asambleario.

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, el edil de Podemos en el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) Esteban Tettamanti, y el militante crítico Fernando Barredo optan a ser el nuevo secretario general de Podemos, cargo que ostentó durante más de siete años el también cofundador del partido.

La última aparición pública de Iglesias fue el pasado 4 de mayo en una rueda de prensa para valorar los resultados de las pasadas elecciones madrileñas, comparecencia donde anunció que abandonaba la política.

"Creo que no contribuyo a sumar. No soy una figura política que pueda contribuir a que Unidas Podemos como fuerza política consolide peso institucional dentro de dos años en Madrid y que podamos ganar en la Comunidad y el Ayuntamiento. Cuando la situación es esa, cuando los resultados son los que son y que te hayan convertido en un chivo expiatorio hace que tu papel en tu organización y tu papel para mejorar la democracia de tu país se vea enormemente limitado y movilice lo peor de quienes odian la democracia, uno tiene que tomar decisiones y las tiene que tomar sin contemplaciones", explicó entonces.

Desde esa fecha, el también exvicepresidente segundo del gobierno no ha vuelto a realizar ninguna intervención pública desde el 4 de mayo ni tampoco ha desplegado comentarios en redes sociales. De este modo, no se ha pronunciado sobre el nuevo proceso asambleario que decidirá su reemplazo al frente del partido. El diario 'La Razón' adelantó que, con esta decisión, busca no restar protagonismo a la propia Asamblea Ciudadana.

En dicho encuentro se desarrollará una serie de ponencias políticas. De esta forma, el sábado se debatirá con las bases del partido sobre feminismo, cambios social, alianzas estratégicas, municipalismo, salud mental y las medidas de apoyo a la juventud. En la jornada de tarde será el turno de pluriculturalidad y republicanismo, estrategias para "combatir el avance de la extrema derecha", medio rural y soberanía alimentaria, derechos humanos en el mundo, así como Estado de bienestar y servicios públicos.