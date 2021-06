Salud Pública estudia si es viable la vacunación en el lugar de vacaciones

La Comisión de Salud Pública, que reúne al Ministerio de Sanidad y a las comunidades, ha comenzado a debatir si permite la vacunación fuera de su lugar de residencia a los ciudadanos que se encuentren de vacaciones, ya sea dentro de su comunidad o, incluso sin cartilla de desplazado, en el caso de que se vayan de veraneo fuera de su autonomía.

La propuesta ha surgido de los presidentes de Andalucía, Cantabria y Galicia, Juanma Moreno, Miguel Angel Revilla y Alberto Núñez Feijóo, y cuenta con apoyos en otras autonomías como la Comunidad Valenciana (que lleva de facto inoculando desde hace días segundas dosis a turistas que permanezcan más de un mes en su territorio), pero también con detractores entre las consejerías (particularmente en la del País Vasco o Baleares) y entre los expertos del Ministerio de Sanidad y de la Ponencia de Vacunas que ven graves escollos.

Los principales problemas -explican responsables de Sanidad- son cómo resolver la logística y la planificación de estas inoculaciones fuera del lugar de residencia, porque, a priori, las comunidades no saben qué cantidad de viales van a necesitar para inmunizar a personas desplazadas. Y ello, al margen de que las entregas semanales de inyectables a las comunidades por parte de Sanidad están "calculadas al milímetro", dependiendo de cada grupo diana a inmunizar en cada momento y el porcentaje de personas de ese grupo en cada uno de los 19 territorios. Unos cálculos que son "muy difíciles" de realizar con una «población flotante».

Cualquier solución con el "actual suministro limitado" de ampollas -explican los responsables de Salud Pública- sería "muy compleja" porque debería pasar por el aviso con varias semanas de antelación del interesado y un mecanismo para "detraer" inyectables de una comunidad para entregarlas a otra o de un centro para hacerlo llegar a otro.

No obstante, si la entrega de viales aumentara por parte de los laboratorios autorizados por la EMA -apuntan desde Sanidad- este dispositivo de vacunación fuera de lugar de residencia se tornaría algo más simple por la capacidad de acumular en stock en los centros médicos de veraneo, aunque ello no resolvería el problema de que en estas localidades vacacionales habitualmente no hay ni infraestructura ni personal suficiente para atender las necesidades médicas de la población desplazada, con lo que difícilmente podrían enfrentar con sus medios y su personal (buena parte del mismo a su vez de vacaciones) una campaña de inoculación masiva.

En el Ministerio de Sanidad y en las comunidades crece día a día la inquietud por este asunto de las vacaciones y las vacunas ya que son cada vez más los casos de personas que rechazan inocularse la primera dosis porque el segundo pinchazo ya les pillaría en su lugar de veraneo. Y eso -explican desde Salud Pública- que la proyección de las segundas dosis no ha entrado en julio y agosto, momentos en los que se esperan más negativas a inocularse.

Esta situación inquieta porque de generalizarse podría retrasar el calendario vacunal previsto por Sanidad y que pasa por conseguir la inmunidad de rebaño (el 70% de la población con la pauta completa) en algún momento de la segunda mitad de agosto.

Ante este panorama, y para evitar que este verano algunas vacunas se puedan quedar en los frigoríficos por falta de candidatos de los grupos diana, en Sanidad no descartan en las próximas semanas aparcar el sistema de llamada de grupos por franjas de edad y abrir la vacunación a todo mayor de 16 años que esté dispuesto a inocularse en verano, como ya han hecho otros países como Italia o Alemania.