El PP exige la dimisión de González Laya por su "nefasta" gestión sobre Gali y el Gobierno lamenta el ruido ante su salida

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha solicitado este miércoles la dimisión "inmediata" de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, tras su "nefasta" gestión en la crisis diplomática con Marruecos y el "oscurantismo" en la entrada y salida de España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali.

"Creo que la ministra de Exteriores debe dimitir de forma inmediata. Creo que ha generado una crisis diplomática de primer orden y el Gobierno ha demostrado que tiene un nulo peso en política exterior", ha declarado García Egea al ser preguntado por la salida de Gali de España esta madrugada.

En una entrevista en TVE, García Egea ha indicado que la salida de Gali se ha gestionado "de nuevo con oscurantismo". Por eso, ha dicho que la ministra "debe dimitir por la nefasta gestión de este asunto".

El 'número dos' de Pablo Casado ha hecho hincapié en que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez lo ha hecho "muy mal" porque "no está trasladando de forma transparente" la entrada y salida de Gali y no ha explicado "claramente cuál es el verdadero problema".

El reino alauí advierte que la cuestión de fondo es la posición de España sobre el Sáhara Occidental

​Yolanda Díaz pide prudencia

Por su parte, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha pedido prudencia y responsabilidad y ha lamentado que en estos días ha habido demasiados desencuentros y ruido ante la salida de España del secretario general del Frente Polisario.

Lo ha dicho este miércoles en una entrevista de Rac, en la que ha señalado que las situaciones vividas no las quieren volver a repetir: "Me parece que lo que hemos vivido no es bueno".

Díaz ha sostenido que las resoluciones de la ONU se mantienen como estaban y que el Gobierno no ha cambiado de posición y, preguntada por si hay similitudes de la situación del Sáhara Occidental con Cataluña, Díaz ha señalado que "no es comprable lo que está pasando estos días en Marruecos con la circunstancias" en Cataluña y ha pedido ser cautos con las palabras.