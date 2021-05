El Rey del Cachopo defiende su inocencia: "Me juzgarán sin tener todos los elementos"

César Román, el Rey del Cachopo, se ha dirigido este jueves al jurado para decirle que haga justicia aunque tenga que juzgarle sin tener todos los elementos de prueba sobre la muerte de Heidi Paz y ha insistido en que la investigación del caso se llevó a cabo con el único objetivo de incriminarle.

Román ha hecho uso de su derecho a la palabra en la última sesión del juicio contra él por la muerte, en agosto de 2018, de su novia, Heidi Paz; un turno que ha utilizado defenderse, acusar de mentir a algunos testigos, incluidos inspectores de la Policía, y rebatir algunas de las afirmaciones de los investigadores.

De "absurdo", "ridículo" e "inverosímil" ha tachado César Román parte del relato de los testigos y de las acusaciones, en una prolija intervención nada habitual en los juicios de este tipo.

Asegura que los autores están fuera y él en la cárcel

Sin mirar papeles, ya que iba a coger el sumario pero la presidenta de la Sala le ha dicho que solo podía llevar las notas que hubiera tomado, el Rey del Cachopo ha intervenido vehementemente y con recursos propios de un letrado durante una hora y diez minutos en los que ha tratado de echar por tierra la investigación policial.

Según él, desde el inicio del caso "todo ha sido una absoluta barbaridad". "Arruinarle la vida a una persona simplemente por una especulación, por un pudo ser...", ha apostillado.

César Román ha querido en primer lugar agradecer a la jueza que le dejara salir de la cárcel para pasar las últimas horas con su abuela de 104 años, así como también a su abogada Ana Isabel Peña por el "esfuerzo brutal" que este jueves ha hecho para exponer su alegato final, dado que no se encontraba bien de salud.

"Toda esta investigación está hecha única y exclusivamente para señalarme", ha mantenido en varias ocasiones César Román, que ha hecho hincapié en que el jurado sólo conocerá una parte de las actuaciones y por ejemplo no podrán tercer acceso a la conversación íntegra que mantuvo por WhatsApp con Heidi Paz entre el 22 de julio y el 1 de agosto de 2018, sino solo a la última parte, lo que le perjudica porque se enfadó con ella al llegar muy tarde.

Ha sido tajante al asegurar que "no entra en sus valores" pegar a ninguna mujer. "No saben la de veces que me he arrepentido, los días que he podido llorar por el día que se me fue la olla e hice aquella estupidez", ha dicho al referirse al día que discutió con su exmujer Natividad y la empujó, tras lo que ella le denunció por malos tratos.

En otro momento de su intervención ha puesto de manifiesto que había estado catorce años con esta mujer y "para qué iba a matar una niña con la que llevaba un mes y medio".

"Soy una persona metódica, superorganizada, superinteligente y no se cuántas cosas más, y entonces matas a una persona en tu casa y la descuartizas, la metes en una maleta y llamas por teléfono al taxi... Tendría que ser yo el mayor retrasado mental de la faz de la tierra", ha contado al jurado.

También ha sostenido vehementemente que "tendría que ser el mayor idiota del mundo si propusiese que investigaran los mejores de España, que es la UCO de la Guardia Civil", en referencia a la petición que hizo por escrito al juzgado para que la Policía Nacional dejase una investigación que él consideraba errónea.

César Román ha ido negando cada uno de los indicios que le apuntan como autor de la muerte de Heidi, al hacer hincapié en que no se sabe cómo murió, en que no hay restos de sangre de ella en su piso y en que él no estaba en la nave donde apareció el cuerpo la mañana del 13 de agosto de 2018.

"Se han presentado indicios como si fueran pruebas" , ha sostenido, subrayando que "de repente te ves en la cárcel comiéndote el marrón, acusado de una barbaridad y de una salvajada mientras los asesinos están fuera".

Por eso ha pedido a los nueve miembros del jurado que "simplemente hagan justicia" teniendo en cuenta que él en la cárcel no ha podido tener acceso a todo el sumario para poder defenderse adecuadamente. EFE