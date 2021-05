El 89% de los españoles desconfía de Rabat y el 55% critica la gestión del Ejecutivo en la crisis de los inmigrantes

Nueve de cada diez españoles consideran que Marruecos no es un "socio leal y confiable" para España, según la Encuesta DYM elaborada para HENNEO. La desconfianza hacia el país vecino es amplísima entre todos los electorados: alcanza su máximo entre los votantes de Vox (97,2%) y Cs (95,3%), es algo inferior en el caso de los partidarios de UP (92,5%) y PP (91,8%), y registra los números más bajos entre los socialistas, aunque es también muy mayoritaria (88,2%). Por contra, solo un 3,1% de los encuestados ven en Marruecos un socio de confianza, y el restante 7,9% no sabe o no contesta.

Apenas una semana después de que estallara una grave crisis entre España y Marruecos, que se tradujo en la llegada irregular de unos 10.000 migrantes a Ceuta desde suelo marroquí, el 55,4% de los encuestados suspende la gestión del Gobierno en este episodio, frente al 40,1% de españoles que la aprueba. El saldo, por tanto, es de 15,3 puntos en contra de la actuación del Ejecutivo.

De media, las gestiones de Sánchez y sus ministros para tratar de atajar estas tensiones merecen una nota de 3,6 puntos sobre 10, a juicio de los encuestados. Sin embargo, se aprecian diferencias relevantes entre los distintos electorados: los votantes de los partidos de la coalición aprueban al Gobierno -con un 5,3 en el caso de los partidarios del PSOE y con un 5,1 en el caso de los de UP-, mientras que los seguidores de Cs (2,6), PP (2,1) y Vox (1,5) se muestran muy críticos en su valoración.

Finalmente, cuatro de cada cinco votantes creen que "debería haber existido un mayor consenso entre Gobierno y oposición" en la gestión de esta crisis, una opinión que es mayoritaria entre todos los encuestados.

Los más proclives a alcanzar acuerdos son los votantes de Cs (87,1%), seguidos por los de UP y PSOE, que se sitúan en el entorno del 85%. Entre los de PP (77,5%) y Vox (74,2%) esa demanda es algo menos intensa.