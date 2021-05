Abascal participa este domingo en una manifestación en Sevilla bajo el lema 'En defensa de nuestras fronteras'

La manifestación se producirá después de que Vox anunciara -tras conocerse que Andalucía acogerá finalmente a trece menores migrantes procedentes de Ceuta- que no apoyará iniciativa o proyecto procedente del Gobierno autonómico que no lleve su firma o que no esté vinculado con los acuerdos de investidura, presupuestarios o el relativo a los tributos cedidos a la comunidad.