Menos de la mitad de los españoles cree que la coalición PSOE-Podemos agotará la legislatura

¿Llegarán juntos PSOE y Unidas Podemos al final de la legislatura? Las opiniones sobre el futuro de la coalición gubernamental están repartidas. El 48% de los ciudadanos cree que lograrán agotar el mandato y el 40% apuesta por la ruptura. La firmeza con la que el presidente del Gobierno y sus ministros aseguran que no habrá elecciones generales hasta finales de 2023 o enero de 2024, no acaba de cuajar, ni siquiera entre sus votantes, aunque los morados son los más optimistas.

Dicen que la confianza es un estado de ánimo y el sondeo de GAD3 para este periódico parece confirmarlo. Entre los votantes de los partidos que gobiernan es mayoritaria la fe en llegar hasta el final. Entre los de la oposición, todo lo contrario. Los seguidores de Pablo Casado y Santiago Abascal están crecidos tras las elecciones en la Comunidad de Madrid del pasado 4 de mayo -el sondeo se elaboró entre el 12 y el 18 de mayo- y es difícil discernir si confunden sus deseos de votar cuanto antes en unas generales o de verdad creen que la coalición gubernamental es frágil y no conseguirá preservar su sociedad hasta 2023. El 57% de los votantes del PP augura una ruptura entre el PSOE y Unidas Podemos, predicción que escala al 63% en la parroquia de Vox.

La quiebra de la coalición es uno de los objetivos de Casado, que emplaza en cuanto puede a Pedro Sánchez a que rompa con su socio minoritario. Ya sea por su posición crítica hacia la monarquía, por el respaldo al proceso soberanista catalán o por la defensa al derecho de autodeterminación del Sáhara Occidental. El líder del PP fía buena parte de sus expectativas electorales a una rápida convocatoria de las generales para rentabilizar el viento de cola de las elecciones de Madrid, y cree que el camino más corto es la liquidación de la alianza gubernamental.

Pero el electorado conservador no es el único que cree que habrá ruptura. El 41% de los simpatizantes de Más País y el 39% de los de Ciudadanos también consideran que los dos socios tienen los días contados. Incluso uno de cada cinco seguidores del PSOE ve poco futuro a la coalición. También es una opinión extendida entre los aliados nacionalistas e independentistas. El 19% de los votantes de Esquerra Republicana, Junts, la CUP, PNV, Bildu, Coalición Canaria y BNG no ven juntos dos años más a socialistas y morados. Solo los de Unidas Podemos confían. El 90% afirma que la alianza llegará al final del mandato por un 8% que no lo cree.

Vuelco en la valoración

A partir de las elecciones madrileñas también se ha producido un vuelco en la valoración de los líderes, una clasificación que en los dos últimos años ha encabezado el presidente del Gobierno, pero que ahora lidera el jefe de la oposición. La encuesta de GAD3 recoge que los ciudadanos otorgan a Casado una valoración media de 4,1 en una escala de cero a diez. Puntuación que también recibe Yolanda Díaz, cabeza visible de Unidas Podemos en el Gobierno tras la retirada de Pablo Iglesias. Sánchez cae a la tercera posición con un 3,8, el líder de Más País, Íñigo Errejón, se sitúa a continuación con 3,6. Cierran la tabla Inés Arrimadas, con 3,2, que sigue una trayectoria similar a la de Ciudadanos y pasa de ser una de las dirigentes políticas mejor valoradas a una de las peor puntuadas, y Abascal es el farolillo rojo con 3,1.

En este examen se constata que, dentro del suspenso general, la valoración del jefe de la oposición por parte de los votantes de la izquierda es más benévola que al revés. Los seguidores socialistas dan un 3,5 a Casado, los de Más País, 3,4, y los de Podemos, 2,6. En cambio, los simpatizantes del PP valoran con un 2 al presidente del Gobierno, 2,1 a Errejón y 2,6 a Díaz.

Otro dato llamativo de esta evaluación es que el líder del PSOE goza de más predicamento entre la parroquia morada, que le califica con 6,7, que en la suya, 6,4. Incluso Errejón está mejor valorado en Unidas Podemos, recibe un 6, que en Más País, 5,9.