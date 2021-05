Las CC. AA. deberán votar esta semana los criterios de reparto de unos 200 menores no acompañados llegados a Ceuta 

Las comunidades autónomas tienen que votar en los próximas 48-72 horas los criterios de distribución propuestos por el Ministerio de Derechos Sociales para la acogida de alrededor de 200 menores extranjeros no acompañados que ya estaban en centros de protección de Ceuta antes de la llegada masiva de inmigrantes a la ciudad.

En la reunión extraordinaria del Consejo Territorial de Servicios Sociales celebrada este miércoles a raíz de la crisis que atraviesa Ceuta, donde en sólo dos días han entrado de forma irregular unos 8.000 inmigrantes, de los que 1.500 son menores, las comunidades han apoyado la propuesta del Ministerio para que las distintas regiones ofrezcan alrededor de 200 plazas de acogida.

Ahora las comunidades van a votar si apoyan los criterios que distribuyen el 50 % de las plazas por el impacto en acogida de los menores migrantes no acompañados de cada comunidad, otro 25 % en función de la población y otro 25 % por situación económica, que a su vez se repartiría en un 12,5 % por renta per cápita y el otro 12,5 % según la tasa de paro, según han informado fuentes del Ministerio.

Con esta iniciativa se pretende liberar espacio de los centros de protección en la ciudad autónoma para poder atender a los niños que han llegado desde el pasado lunes.

El Gobierno de Aragón estudia la propuesta expuesta en el Consejo Territorial de Servicios Sociales, convocado de urgencia y telemático, al que asistió la consejera de Ciudadanía, María Victoria Broto.

Desde el Departamento no concretaron si se va a incrementar la cifra de 20 menores extranjeros no acompañados (menas) que se estableció antes de esta crisis humanitaria. La a DGA trasladó "su apoyo y colaboración" y está a la espera de conocer el planteamiento concreto de reparto y financiación. Habrá una partida de cuatro millones de euros para apoyar esta labor de acogida. La Comunidad, según el informe de Menores del Justicia de Aragón, tutelaba el año pasado a 152 menas. Las comunidades solicitaron que se haga en origen un análisis de la situación y necesidades de cada uno.

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha pedido al Gobierno que clarifique el número de menores que quiere trasladar a cada comunidad desde Ceuta ya que, según fuentes del ejecutivo regional, no ha aclarado cuántos menores pretenden derivar a cada autonomía ni los recursos económicos que recibirá cada comunidad para financiar la atención que precisa.

Por su parte, el Gobierno de La Rioja ha mostrado "absoluta disponibilidad de acoger a las personas que fuera necesario", al igual que el Ejecutivo balear, que ha planteado la disposición de acogimiento en las islas a la ministra.

Desde Andalucía, se ha abogado por tomar decisiones de reparto entre comunidades "con equidad", ya que muchas regiones no tienen "el problema de la migración infantil" que sí tiene esta comunidad, que, según advirtió antes de la reunión la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, "no puede acoger más" porque tiene 3.000 menores no acompañados.

Por su parte, la consejera canaria de Derechos Sociales, Noemí Santana, ha pedido "un reparto corresponsable y solidario de los menores" que llegan a España -en el archipiélago hay 2.700- y una ley que "obligue a que este sea equilibrado" en base a la población y a los recursos de cada comunidad.

Para la ministra, todas las administraciones tienen que asumir de forma colectiva "este compromiso compartido y solidario, consensuando rápidamente unos criterios de distribución global" de estos 200 niños, y ha subrayado que "la solución no puede recaer únicamente" en Ceuta.