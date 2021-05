5.000 migrantes entran en Ceuta en una jornada que bate todos los récords y obliga a desplegar al Ejército en la ciudad

Este lunes se ha batido la cifra récord de llegada de inmigrantes a España en un solo día por vía marítima, contabilizando los 5000 marroquíes que según la delegación del gobierno en Ceuta han llegado a la ciudad autónoma.

La cifra más alta de llegada de inmigrantes por el mar se había producido el pasado mes de noviembre con la sucesiva llegada de cayucos a las Islas Canarias.

Entre el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre de 2020 Canarias recibió 2.188 inmigrantes en 58 pateras o cayucos. Esta cifra significó entonces un doble récord en España: nunca había llegado tanta gente en 48 horas, ni nunca habían entrado tantos inmigrantes en un solo día: 1.461 el sabado 7.

Las cifras de este lunes superaron estos índices, y no tienen precedente ni en la crisis de los cayucos de Canarias de 2006, con casi 32.000 llegadas a las islas ese año, ni en 2018, cuando se marcó la cifra más alta de llegadas a España por mar de la historia, con 57.500, casi todas por el estrecho de Gibraltar y por el mar de Alborán.

La presión migratoria ha sido constante a lo largo de toda la jornada del lunes en Ceuta y la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma ha pedido "tranquilidad" a la población.

Ha añadido que se están realizando en coordinación con el Gobierno de España todas las "acciones necesarias" para "revertir la actual situación y volver cuanto antes a la normalidad".

Despliegue del Ejército

Varias unidades del Ejército de Tierra han comenzado esta noche a colaborar en las labores de control de las calles de Ceuta al unirse al dispositivo especial puesto en marcha por la entrada hoy de los 5.000 inmigrantes marroquíes por los espigones fronterizos, de los que unos 1.500 podrían ser menores.

El Ejército se ha dirigido a las naves del Tarajal, donde actualmente se concentran muchos de los inmigrantes que han entrado, principalmente los menores de edad, según han informado a Efe fuentes policiales.

La intención es que la presencia de los militares pueda permitir mantener la calma en estas zonas así como en otros lugares donde se está comprobando la presencia de grupos de inmigrantes marroquíes que deambulan por la ciudad.

Corrieron los rumores sobre la retirada del despliegue de las fuerzas del orden lo que produjo un efecto llamada entre los migrantes

También se han activado los integrantes de la Unidad de Apoyo Logístico número 23 (ULOG-23), con la intención de habilitar literas para los inmigrantes que han entrado.

Enfado en Marruecos por la ayuda al Frente Polisario

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, "no concibe" que se pueda poner en peligro la vida de los jóvenes y menores que han entrado a nado este lunes en Ceuta "en respuesta a una acción humanitaria" como es, sin citarla, la hospitalización en España del líder del Frente Polisario.

Laya ha explicado que las autoridades marroquíes le han asegurado que estos incidentes no son fruto "de ningún desencuentro", en referencia a esa atención humanitaria que ha prestado España al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, ingresado en un hospital de Logroño.

"No concibo que se pueda poner voluntariamente en peligro la vida de jóvenes y de menores en respuesta a una acción humanitaria", ha subrayado la titular de Exteriores, que ha avisado que la cooperación en materia de inmigración "es fundamental para mantener las relaciones de buena vecindad" con Marruecos.

Menores no acompañados

Familias enteras con niños, jóvenes, pero sobre todo muchos menores de edad no acompañados, además de un número menor de subsaharianos, todos se dirigían sin dudarlo hacia la frontera con Ceuta con el objetivo de atravesar hacia el lado español ante la aparente indiferencia y escaso control de las fuerzas de seguridad marroquíes.

Ascienden a 5.000 el número de marroquíes que han entrado hoy en Ceuta Mohamed Siali

Muchos vehículos aparcaron en el perímetro cercano al puesto fronterizo, mientras se iba formado una cola inacabable de personas que bordeaban la costa entre Castillejos y Ceuta y lograban superar sin mayor dificultad el espigón que separaba las dos ciudades, unos a nado y otros andando.

La carretera que va hacia el puesto fronterizo de Ceuta por el lado marroquí llevaba más de un año cerrada con barreras de seguridad ante cualquier movimiento de personas o vehículos desde el cierre de la frontera terrestre en marzo de 2020 como consecuencia de la crisis sanitaria del coronavirus.

Efecto llamada

Varios aspirantes a emigrar a Ceuta contaron que la avalancha de emigrantes empezó anoche cuando corrieron los rumores entre los ciudadanos sobre la retirada del despliegue de las fuerzas del orden en el entorno del puesto fronterizo desde el lado marroquí, que se conoce en este lado como Bab Sebta (la Puerta de Ceuta).

Esto ha producido un efecto llamada y desde ayer la gente no paraba de llegar a Castillejos, donde el movimiento no ha cesado ni siquiera en la noche, pese al toque de queda impuesto en el país como prevención contra el coronavirus.

En Castillejos, un joven hablaba a gritos con un grupo de amigos apostados en la frontera, aparentemente cerrada en el lado marroquí: "No os vayáis, me han dicho que van a volver a abrirla a las 3 ó 4 de la mañana y podréis pasar", les aconsejaba.

Otra vecina de Castillejos cuenta : "Un familiar mío, un adolescente, en cuanto le llegaron las informaciones vino desde Fez (a 5 horas de viaje), y ahora ya ha logrado entrar en Ceuta".

Y una mujer del mismo pueblo relata que su hijo de 15 años entró en Ceuta como quien comete una travesura, acompañado de sus amigos. "En cuanto me avisaron mis vecinas, fui corriendo hasta la playa de Ceuta para buscar a mi hijo", contaba la madre mientras señalaba a su chilaba mojada y sus pies llenas de arena. La frontera no había existido para ella.

Sobre todo, marroquíes

La mayoría de los que han podido cruzar con facilidad hacia Ceuta eran marroquíes, según pudo constatar Efe en el lugar, y en menor medida subsaharianos.

En un momento sobre las 22.30 hora local (una más en España) se realizó un despliegue moderado de policías y fuerzas del orden para intentar alejar de la carretera principal a las miles de personas que se congregaban en el lugar, aunque esto no frenó los intentos para atravesar hacia el lado español.

El presidente del Observatorio del Norte para los Derechos Humanos, Mohamed Benaissa, que dice no haber visto nada parecido "en toda su vida", cree que la actual avalancha de emigrantes es "una carta de presión que usa Marruecos contra España" por la crisis diplomática actual entre los dos países tras la hospitalización en Logroño del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

La policía ha intervenido en al menos dos peleas de inmigrantes en las calles



Pero Benaissa también apunta que esta emigración masiva es fruto de la desesperación de los jóvenes de esta región norteña que vive una crisis tras el cierre de la frontera terrestre, el abrupto final del contrabando de mercancías (fuente principal de sustento durante décadas) y la falta de alternativas económicas, que ha causado en los últimos meses manifestaciones de protesta callejera .

El gobierno español ha enviado a 200 agentes suplementarios a Ceuta (150 policías y 50 guardias civiles) para reforzar el control fronterizo, además de personal específico de la Policía Científica y de Extranjería y Fronteras para agilizar los trámites de devolución en aplicación del acuerdo con Marruecos de 1992, aunque ese acuerdo se ha aplicado en el pasado solo con cuentagotas.

El gobierno marroquí, por su parte, no se ha pronunciado en todo el día sobre lo sucedido.

Peleas en las calles





La Policía Nacional y la Policía Local han tenido que intervenir esta noche en varias peleas producidas en la ciudad con los inmigrantes marroquíes que han entrado en avalancha y que se encuentran caminando por distintas calles de la ciudad.

Fuentes policiales han confirmado a Efe que las reyertas se han producido después de que algunos ciudadanos recriminaran la actitud de estos inmigrantes que están por la ciudad sin ningún tipo de mascarillas, poniendo en riesgo al resto de la ciudadanía por la covid-19.

La Policía Nacional ha tenido que intervenir en una pelea a puñetazos en la zona de Hadú, mientras que la Policía Local también ha tenido que actuar para separar a un grupo de personas que habían iniciado una discusión a golpes.

Algunos ciudadanos, incluso, han grabado con sus teléfonos móviles estas agresiones y las han difundido a través de las redes sociales.

La tensión se está produciendo debido a que muchos de los inmigrantes que han entrado hoy no pueden entrar en la nave industrial del Tarajal, donde tienen que pasar la cuarentena obligatoria por la covid-19, al estar la misma completamente colapsada.

Asimismo, muchos de estos inmigrantes están dispersos por la ciudad ante el temor de poder ser devueltos a su país de origen, por lo que han optado por estar en otras zonas de Ceuta.