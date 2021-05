Simón, sobre los 100 días para inmunidad de grupo: "Es perfectamente asumible"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha señalado este lunes que los cálculos manejados por el Gobierno de que en menos de 100 días estará inmunizada el 70% de la población "son perfectamente asumibles" y "de facto" puede que incluso sea antes.

Aun así, el epidemiólogo ha hecho un día más un llamamiento a la prudencia: "Tenemos que ser prudentes y tener cuidado con no poner el carro delante de los bueyes; hay que andar todo el camino y no podemos dar pasos más grandes de los que nos permiten nuestras piernas", ha recalcado.

Lo ha dicho al ser preguntado por la opinión que le merece que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya iniciado una cuenta atrás con los días que faltan para alcanzar la inmunidad de grupo, cuando el propio Simón criticó la semana pasada que se hubieran hecho marcadores por parte de algunos medios para medir los minutos que quedaban para el fin del estado de alarma.

Simón ha explicado que simplemente ejemplificó "con algo que llamara la atención" lo que era "la sensación que se había dado de que se había acabado todo y podíamos hacer lo que quisiéramos".

"Hay que valorar el tono en el que se dicen las cosas, y el tono en el que se dijeron las cosas justo antes del estado de alarma era excesivo, luego el del presidente se puede juzgar o no, pero hay que valorar las metas que nos ponemos", ha pedido el director del CCAES antes de añadir que "cuando el tono es excesivamente optimista, hay que tener un poco de cuidado".

No obstante, y aunque prefiere no hablar de fechas, está convencido de que las previsiones del Ejecutivo no son solo "muy realistas" sino que "de facto podemos incluso alcanzarlo antes", aunque solo será "demostrable" cuando se haya vacunado a ese número de personas.

Por otra parte, el portavoz del Ministerio de Sanidad ha valorado el estudio CombivacS, que medirá la eficacia de mezclar AstraZeneca y Pfizer, y cuyos resultados se conocerán este martes.

El peso que vaya a tener en la decisión que tome este martes la Comisión de Salud Pública sobre la inmunización de los menores de 60 años vacunados con una primera dosis de este suero "va ser tan válido o interesante" como el que se conoció la semana pasada de Reino Unido y que apuntaba a que la mezcla de ambos medicamentos incrementan los efectos secundarios leves o moderados.

Además, los miembros de la Comisión también contarán con los estudios poblacionales realizados en países como Francia o Alemania, donde ya se empezó a administrar vacunas de ARNm a los vacunados con Vaxzevria.