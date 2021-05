La comunidad educativa pide contratar más profesores para bajar ratios si se reduce el distanciamiento a 1,2 metros

Sindicatos docentes, centros educativos y asociaciones de padres ven razonables las medidas planteadas por el Ministerio de Educación y FP y por el Ministerio de Sanidad para el próximo curso escolar. Sin embargo, todos ellos coinciden en algo: habría que contratar más profesores para así continuar reduciendo las ratios, ya que el número de alumnos por clase aumentaría si se redujese el distanciamiento social de 1,5 a 1,2 metros.

Desde CSIF advierten de que "no es razonable" reducir la distancia de seguridad a 1,2 metros y piden que se mantenga en 1,5 metros porque así se podrían reducir las ratios de alumnado por clase y, por tanto, incrementar el número de profesores.

Pero emite una queja: "Los representantes de los docentes no hemos sido consultados y tan solo conocemos lo publicado por los medios de comunicación, lo que demuestra falta de voluntad negociadora del Ministerio de Educación". Por ello, pide una reunión urgente con ambos ministerios, y exige también que aclaren los criterios científicos que justifican la reducción de las distancias en las aulas.

"La primera consideración es que el Ministerio de Educación de la señora Celaá sigue sin contar con el profesorado, al que ningunea una y otra vez en sus decisiones o iniciativas", se queja igualmente el responsable de política educativa del sindicato STES, José Ramón Merino, que afirma que las medidas en sí "no aportan prácticamente nada nuevo". Eso sí, recuerda que el profesorado se ha enfrentado al curso 2020/21 haciendo "un gran esfuerzo y pagando un alto precio en forma de cansancio, estrés y bajas por Covid".

También CCOO asegura no haber sido consultada para analizar las propuestas para el próximo curso. "No lo ha hecho, una vez más", denuncia el secretario general de la Federación de Enseñanza del sindicato, Francisco García. Según García, "hay que seguir manteniendo las ratios reducidas y seguir avanzando en esa reducción". De ahí que pida "contratar más profesores en Secundaria, donde no se garantiza esa presencialidad completa".

En este sentido, CCOO cifra en 71.700 los profesores que se tendrían que incorporar para garantizar una presencialidad segura. "Hemos avanzado en torno a los 37.000 profesores, pero todavía tenemos un recorrido que hacer", asegura García.

También el sindicato ANPE piden que se mantenga el profesorado de refuerzo contratado este curso para poder bajar las ratios, "de lo contrario, si no está este profesorado no se pueden cumplir estas medidas sanitarias", indica su presidente, Nicolás Fernández.

También los centros educativos públicos están de acuerdo en contratar más profesorado y valoran la "prudencia" por parte del Gobierno al empezar a trabajar en las medidas a mediados de mayo.

"La rebaja a 1,2 metros la distancia de seguridad hace que quepan más alumnos en un aula, pero dada las características de las aulas de nuestros centros, habrá bastantes casos en los que no entrarán todos los alumnos, dadas las ratios que manejamos en este país", indica el presidente de la Federación de Asociaciones de Directivos Escolares (FEDADI), Raimundo de los Reyes, que recuerda que la ratio en Secundaria es de 30 alumnos y la de Bachiller se sitúa en 35 alumnos por clase.

Por eso, si se aplicaran las medidas propuestas por Sanidad y Educación, habría que "contratar profesorado de refuerzo que permitiese reducir el número de alumnos por aula para que pudiesen entrar todos", indica.

Por su parte, el secretario general de Escuelas Católicas, Pedro Huerta, reclama al Gobierno "más claridad" ante la "incertidumbre" que se está generando en las diferentes comunidades autónomas en cuanto al mantenimiento del profesorado de refuerzo contratado. En este sentido, los centros católicos quieren que este profesorado se mantenga durante todo el curso escolar "y no solo para unos meses" y reclaman "un criterio más unánime y más claro" sobre este tema. Como positivo, destacan la "prudencia" de empezar a hablar de las medidas meses antes de la 'vuelta al cole'.

Del mismo modo, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) considera "muy razonable" que se apele a la "prudencia" en tanto no se clarifique la situación y se vaya conociendo más sobre el comportamiento de los contagios al aumentar la población vacunada. "Mientras sean necesarios, es importante que se mantengan los profesores de apoyo correspondientes", piden también desde CECE, según su presidente, Alfonso Aguiló.

"A la espera de conocer las directrices definitivas que acuerden Educación y Sanidad con las comunidades autónomas y siendo prudentes, pues esperamos que la situación sanitaria mejore en estos meses hasta septiembre, celebramos que la vista esté puesta en garantizar la presencialidad en todas las etapas", afirman desde la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE).

Por parte de las asociaciones de padres, la Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA) ve las medidas propuestas "razonables", pero insta a ser "prudentes". "Estas medidas tienen que ir acompañadas de las ayudas a las familias que lo necesiten", señala su presidenta, Begoña Ladrón de Guevara, que se refiere con esto a los ordenadores y conectividad a Internet que prometió el Gobierno.

Por su lado, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) no entra a valorar las medidas porque "es un poco pronto" todavía. En cualquier caso, CEAPA está de acuerdo con que "la presencialidad es uno de los temas prioritarios para el próximo curso", destaca su presidenta, Leticia Cardenal.