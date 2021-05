Las acusaciones de la caja B atizan al fiscal y a la "credibilidad" de los testigos del PP

El juicio por la caja B en el Partido Popular afronta su última semana con los informes de conclusiones. Tras la Fiscalía y la Abogacía del Estado, este lunes fue el turno de las acusaciones populares personadas en la causa que juzga la Audiencia Nacional. Además de insistir en que la existencia de una contabilidad paralela ya fue acreditada por el Tribunal Supremo en la sentencia del caso Gürtel-época primera (1999-2005), los abogados defendieron su cometido en el procedimiento frente al fiscal anticorrupción, Antonio Romeral, a quien reprochan la "falta de rigor y recelo" y su "conservadurismo" a la hora de perseguir los hechos (por ejemplo este descartó acusar al PP como persona jurídica por un delito fiscal).

La primera acusación que expuso su informe fue la del PSOE valenciano. El letrado Virgilio Latorre instó al tribunal que examina el presunto pago de parte de la reforma de la sede del PP con dinero de la caja B que entre a valorar la veracidad de los papeles de Bárcenas, donde el extesorero apuntó las entradas y salidas de la contabilidad paralela del partido, porque "afecta al contexto de los hechos".

Asimismo, pidió a la Sala que estudie la "credibilidad" de los testimonios que prestaron ex secretarios generales del PP y expresidentes del Gobierno, recordando que muchos declararon en el juicio de Gürtel y que el tribunal no dio suficiente validez. "El curso vital político de Aznar está vinculado al curso de la caja B, por lo que pensar que tenía un desconocimiento no resulta razonable", señaló Latorre sobre el exjefe del Ejecutivo.

En el mismo sentido se manifestó la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE). El letrado Mariano Benítez de Lugo defendió que "los papeles de la caja B eran del PP, no de Bárcenas". "Se acreditó el traspaso de fondos de la contabilidad opaca del partido a la oficial, no de las cuentas de Bárcenas", defendió. Del mismo modo, señaló que el fallecido extesorero Álvaro Lapuerta era la "persona de confianza", a quien se le "encomendó el control" de la caja B y por ello "validó con visés" las anotaciones de Bárcenas.

Falso testimonio

Otra de las acusaciones que también cargó contra los exdirigentes populares que negaron en el juicio los hechos fue Observatori Desc. Su abogado, Gonzalo Boye, solicitó al tribunal que se investigue al empresario Ignacio López del Hierro, marido de la exsecretaria general María Dolores de Cospedal, por un delito de falso testimonio al entender que mintió al afirmar que no sabía quién era Álvaro Pérez, 'el Bigotes', administrador de las empresas de Francisco Correa.

En cuanto a los propios papeles de Bárcenas, Boye los describió como unos documentos "internos" que no se iban a someter a "escrutinio" del Tribunal de Cuentas, y que sirvieron para llevar el control de una caja B. Así, defendió que los errores que pudieran contener no tienen gran importancia ya que, en su opinión, no tiene sentido decir que el extesorero del PP "se hacía trampas a sí mismo".

En esta línea, esta acusación se preguntó si los apuntes de Bárcenas no eran "ciertos" por qué se está investigando el despliegue de una operación paralela en la Audiencia Nacional, conocida como Kitchen, para arrebatar al extesorero dicha documentación.

Por último, la acusación popular ejercida por Izquierda Unida coincidió en que la Operación Kitchen tuvo lugar porque "es evidente que esos papeles eran un peligro para quienes aparecían en ellos". El abogado Juan Moreno reclamó al tribunal presidido por José Antonio Mora una sentencia "justa y ejemplar" y afirmó que el PP "ha fracturado la confianza de los ciudadanos" con su contabilidad opaca.