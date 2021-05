Las palabras de la canción 'El necio', de Silvio Rodríguez, con las que Iglesias dijo adiós a la política

Después de siete años en política y un aciago día electoral para la izquierda en Madrid, Pablo Iglesias se despidió con unas palabras de la canción 'El necio' del cantautor cubano de 74 años Silvio Rodríguez. Se trata de una canción del álbum 'Silvio', publicado en 1992.

"Cuando uno deja de ser útil tiene que aprender a retirarse", dijo en su discurso de la noche electoral del 4 de mayo, y añadió: "Seguiré comprometido con mi país, pero no voy a ser un tapón para la renovación de liderazgos que se tiene que producir en nuestra fuerza política".

Pero sus últimas palabras fueron una cita textual de la canción de Silvio Rodríguez: "No sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Hasta siempre".

"Yo me muero como vivir" es el estribillo de esta canción que comienza "Para no hacer de mi icono pedazos....".

El líder de Podemos anuncia que pone fin a su etapa política

Esta es la letra íntegra de la canción:

'El necio', por Silvio Rodríguez

"Para no hacer de mi icono pedazos, / para salvarme entre únicos e impares, / para cederme un lugar en su parnaso, / para darme un rinconcito en sus altares./ Me vienen a convidar a arrepentirme; / me vienen a convidar a que no pierda; / me vienen a convidar a indefinirme; / me vienen a convidar a tanta mierda. / Yo no sé lo que es el destino, /

caminando fui lo que fui. / Allá Dios, que será divino, / yo me muero como viví. / Yo quiero seguir jugando a lo perdido; / yo quiero ser a la zurda más que diestro / yo quiero hacer un congreso del unido: / yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. / Dirán que pasó de moda la locura; / dirán que la gente es mala y no merece / mas yo partiré soñando travesuras..../

acaso multiplicar panes y peces. / Dicen que me arrastrarán por sobre rocas; / cuando la revolución se venga abajo / que machacarán mis manos y mi boca, / que me arrancarán los ojos y el badajo. / Será que la necedad parió conmigo; / la necedad de lo que hoy resulta necio; / la necedad de asumir al enemigo; / la necedad de vivir sin tener precio".