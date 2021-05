Pacientes de salud mental cuelgan sus obras artísticas en la sede de Sanidad

Potenciar la creación artística como parte del proceso para la recuperación de las personas con trastorno mental grave es uno de los objetivos de la iniciativa artística que se ha desarrollado, este miércoles, en el Departamento de Sanidad, de la mano del Fórum de Entidades Aragonesas de Salud Mental, y gracias a la cual nueve usuarios han podido colgar dieciocho de sus creaciones en una de las plantas de este edificio.

De este modo, a través de un convenio la Fundación Rey Ardid cede al Departamento de Sanidad para su exposición temporal durante seis meses la obra artística 'Out of the blue', creada por personas usuarias en el Espacio Visiones de Fundación, colectivo integrado en el Fórum, bajo la dirección artística de Aurelio Vallespín y Juan Madrigueras.

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha asistido al proceso final de este montaje, en el que ha podido compartir con representantes del Fórum y con los propios usuarios la importancia del arte en el tratamiento de estas patologías. Asimismo, ha firmado el citado convenio con el presidente de la Fundación Rey Ardid, Alfonso Vicente.

Nueve usuarios y cuatro técnicos encargados de los talleres de arte de la asociación han podido colgar algunas de sus obras en la planta octava de la sede del Departamento de Sanidad, donde quedarán a modo de exposición temporal, como muestra del compromiso del departamento con la salud mental.

Sus trabajos se integran dentro del proyecto artístico de la fundación, a través del cual estas personas pueden expresar sus emociones, incluso cuando hay dificultades en el uso de la palabra, y además ver reconocido su trabajo artístico viendo expuestas sus obras.