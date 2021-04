¿Existe la madrileñofobia? Así es la capital española vista desde fuera 

1

BENITO ZAMBRANO (ANDALUCÍA)

El director de cine sevillano Benito Zambrano tiene una doble visión sobre cómo se percibe Madrid, ya que, aunque nació en el sur, lleva viviendo en la capital desde 2005. Ese tiempo fuera no le lleva a olvidar sus raíces andaluzas y ejerce como tal.

Considera que es una ciudad "cálida, acogedora, amigable y muy integradora para la gente de fuera" y niega "claramente" que haya animadversión hacia ella.

"Yo no conozco a nadie que hable mal de Madrid, ni aquí, ni en Andalucía, mi tierra. Nunca he oído ningún tipo de mal rollo". Y como andaluz, agrega: "Lo único que puedo hacer es envidiarla".

"Envidio Madrid, envidio Cataluña, envidio al País Vasco... creo que han sabido defender su tierra y su cultura mejor que nosotros, los andaluces. Por eso los tres tienen un peso específico y social en este país de países que, por supuesto, no tiene Andalucía". Eso lo que le produce, dice, es "tristeza, pero no animadversión y rechazo".

Zambrano está convencido de que la gran mayoría de los que viven en Madrid lo hacen "por obligación", pero también "como opción de vida", porque "Madrid es un lugar estupendo y maravilloso para vivir, mucho mejor que cualquier otro lugar en el mundo. De eso estoy seguro".