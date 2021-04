Detenido por quemar viva a su pareja en Tarragona

Conmoción en la Bisbal del Penedès, una localidad de poco más de 3.400 habitantes situada a unos 42 kilómetros de Tarragona. Allí, el pasado lunes los Mossos d'Esquadra detuvieron a un hombre de 37 años y nacionalidad española por, presuntamente, matar a su pareja, trece años mayor que él, prendiéndole fuego.

Al parecer fue el propio arrestado quien hizo una llamada al 112 hacia las cinco de la tarde para informar de que su pareja se había intentado suicidar rociándose con gasolina y prendiéndose fuego. Los Mossos recibieron el aviso e inmediatamente varias patrullas se personaron en la vivienda donde se encontraba la mujer con lesiones de quemaduras. En la casa, también se hallaba su pareja.

Según contaba este martes 'Diario de Tarragona', la víctima fue trasladada todavía viva, en un helicóptero medicalizado, a la unidad de quemados del hospital de Vall d'Hebron de Barcelona, que no pudo hacer nada "a causa de la gravedad de las heridas". Según fuentes cercanas al caso, antes de morir detalló que había sido su pareja quien le había rociado con gasolina y le había prendido fuego.

El hombre, que también sufrió quemaduras de carácter leve en las extremidades, fue trasladado en un primer momento al hospital de El Vendrell. Sin embargo, hacia las 19.00, los agentes lo detuvieron en el centro hospitalario "porque su versión no se sostenía", según informó la policía catalana en un comunicado. Fue acusado en ese momento de un delito de homicidio en grado de tentativa y el caso está ahora mismo está bajo secreto de las actuaciones.

Ambos vivían desde hacía tiempo en una casa en la urbanización Can Gordei, a las afueras de la localidad. No tenían hijos y, según fuentes policiales, el hombre no tenía denuncias previas por malos tratos de la fallecida, aunque según fuentes cercanas al caso sí tiene un antecedente por violencia contra su madre. De confirmarse que fue un homicidio, sería el octavo asesinato machista en lo que va de año en España.

Condena

La portavoz del Govern en funciones, Meritxell Budó, condenó el asesinato y expresó su pésame a todos los familiares y amigos de la víctima. "Este feminicidio y todas las violencias machistas solo se pueden explicar por la existencia de una estructura social, patriarcal y machista basada en la desigualdad de género", subrayó en rueda de prensa.