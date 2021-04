Comunidad a comunidad: así son las restricciones por la pandemia de covid

Cierre perimetral. Además, los municipios de Tarazona y Fraga , la comarca de La Litera , en la de Huesca, tienen limitada la entrada y saluda hasta el próximo 9 de mayo. ​En estos municipios y comarca el cierre de las actividades no esenciales es como máximo de las 20.00, y el aforo en hostelería al 75% en las terrazas y al 30% el interior. ​En la comunidad, el toque de queda es desde las 23.00 a las 6.00 horas y la limitación de grupos sociales es de un máximo de 4 personas en espacios públicos cerrados y 6, en espacios públicos abiertos , salvo que se trate de convivientes. ​En los espacios privados solo se pueden reunir convivientes.

Las personas que lleguen a las islas se deben someter a un control sobre el motivo del desplazamiento y, si procede, a un control sanitario antes de su entrada. ​A partir de este sábado retrasa el inicio del toque de queda de las 22.00 a las 23.00 y amplía el aforo de las terrazas al 100%. En Mallorca, alarga el horario de apertura del comercio de las 20.00 a 21.00. ​El interior de los locales de restauración se mantiene cerrado, pero las terrazas podrán abrir en Mallorca de lunes a jueves entre las 20.00 y las 22.30 con un límite de cuatro personas por mesa. ​ En las reuniones sociales, no habrá limitación a núcleos de convivencia en exteriores , aunque se mantienen en un máximo de 6, el mismo número que en domicilios pero en este caso con un límite de dos núcleos de convivencia. ​Se permiten competiciones federadas de equipo en deportes de contacto a partir de 6 años en todas las islas. En comercio, las grandes superficies situadas en zonas de gran afluencia turística podrán abrir los festivos y domingos autorizados, con una capacidad máxima del 50%.

Cierre perimetral. A partir del próximo lunes no tendrá confinamiento comarcal y permitirá la libre circulación por toda la comunidad , también podrán reabrir bares y restaurantes en el interior de los centros comerciales tras seis meses cerrados, en el mismo régimen que el resto de la restauración (de las 7.30 a las 17.00). La restauración, de momento sigue sin poder servir cenas en los establecimientos, se mantiene el número máximo de seis personas por mesa, pero sin límite de burbujas de convivencia.​ ​Todos los comercios podrán abrir con la totalidad de superficie , al eliminar el límite de los 800 metros cuadrados, aunque se mantiene el máximo de un 30% del aforo. ​Se han autorizado las clases presenciales en bachillerato y ciclos formativos y el aforo en actividades deportivas y religiosas pasa del 30% al 50%, en tanto que se permite la apertura de un 30% en los locales lúdicos infantiles, aunque si tienen servicio de restauración deberá permanecer cerrado. ​El toque de queda es desde las 22.00 a las 06.00 horas.

La Rioja

Cierre perimetral. Desde este viernes se encuentra en nivel 4 del plan de medidas contra el covid, por lo que el aforo del interior de los establecimientos de hostelería y comercio pasará del 50 al 30% por el incremento de la incidencia del virus.

​Mantiene el toque de queda nocturno de 23.00 a 5.00 y las reuniones de personas no convivientes limitadas a seis; la prohibición del consumo en barra en los establecimientos hosteleros y el aforo del exterior en terrazas sigue al 75%.

​Cervera del Río Alhama se mantiene en el nivel 6, por lo que sigue cerrado perimetralmente y no se autoriza la actividad no esencial; y en el 5 continúa Pradejón y pasan a este nivel, desde el 4, los municipios de Calahorra, Nájera y Alfaro.