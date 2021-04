Sanidad analizará en un estudio poner Pfizer a los dos millones de españoles que han recibido una sola dosis de Astrazeneca

El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha lanzado el estudio 'CombiVacs', que evaluará la posibilidad de administrar una dosis de la vacuna contra la covid-19 de Pfizer-BioNTech o Moderna en personas que han recibido previamente solo una dosis de AstraZeneca.

En concreto, este ensayo clínico fase 2, comparativo, randomizado y adaptativo evaluará la seguridad e inmunogenicidad de esta opción, tras la decisión de vacunar con Astrazeneca solo a mayores de 60 años por la aparición de eventos trombóticos en menores de esta edad. Esta restricción ha provocado que muchos menores de 60 años que habían recibido ya una dosis de AstraZeneca no pudieran recibir la preceptiva segunda dosis.

El número de españoles con una sola dosis de la vacuna asciende a más de dos millones: entre ellos profesores, policías, bomberos y otros trabajadores esenciales que fueron inoculados con la formula de Astrazeneca y que no han podido ser vacunados con la segunda dosis. El Ministerio de Sanidad había comunicado el pasado miércoles a las comunidades en el Consejo Interterritorial que no tomará una decisión hasta tener más evidencias sobre los efectos de no poner la dosis de recuerdo o usar otra marca. Además, el departamento que dirige Carolina Darias esperará al nuevo análisis que está haciendo la Agencia Europea del Medicamento (EMA), que también está evaluando qué hacer con esa segunda dosis y cuyos resultados hará públicos la próxima semana. Por el momento, el Instituto Carlos III, anuncia el ensayo.

