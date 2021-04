Los dos millones de españoles vacunados con Astrazeneca seguirán en vilo

Los más de dos millones de profesores, policías, bomberos y otros trabajadores esenciales que fueron inoculados con la formula de Astrazeneca y que no han podido ser vacunados con la segunda dosis por no haber cumplido los 60 años tendrán que esperar todavía unos días para conocer su suerte. El Ministerio de Sanidad comunicó este miércoles a las comunidades en el Consejo Interterritorial que no tomará una decisión hasta tener más evidencias sobre los efectos de no poner la dosis de recuerdo o usar otra marca. Además, el departamento que dirige Carolina Darias esperará al nuevo análisis que está haciendo la Agencia Europea del Medicamento (EMA), que también está evaluando qué hacer con esa segunda dosis y cuyos resultados hará públicos la próxima semana.

La que no va a esperar a la EMA es Alemania. El Ejecutivo de Berlín se decanta por la solución francesa en la crisis de Astrazeneca e inoculará una marca diferente a la personas menores de 60 años que recibieron la primera dosis del compuesto de la Universidad de Oxford, tal y como acordó también la pasada semana el Gobierno galo. Los responsables de Sanidad del Ejecutivo germano y de los 'landers' acordaron decantarse por el polémico 'cóctel' de profilaxis, después de que la pasada semana la EMA confirmara que tiene indicios de que existen vínculos entre la inoculación de la profilaxis de Astrazeneca y entre los más de dos centenares de trombos detectados en la Unión Europea, fundamentalmente entre mujeres menores de 55 años.

En Alemania hay cerca de 2,2 millones de personas que ya han recibido la primera dosis de Astrazeneca y que ahora esperan ser inoculados con alguna de las otras dos fórmulas que están disponibles en la UE, Pfizer y Moderna.

En España se encuentran en esa misma situación 2,1 millones de personas, particularmente profesionales esenciales como policías, profesores o bomberos en activo y menores de 60 años, a los que ahora se veta la fórmula británica.

Los expertos de la Ponencia de Vacunas de la Comisión de Salud Pública llevan reunidos desde la pasada semana pasada para decidir qué hacer en España con las personas que ya han recibido la primera dosis pero que no han cumplido los 60 años, ya que esta profilaxis está reservada desde la pasada semana a personas entre los 60 y 69.

Las opciones son cuatro. La primera es la vía francesa y ahora alemana de mezclar marcas, que dentro de la propia ponencia cuenta con fuertes detractores porque no hay apenas análisis clínicos sobre los efectos de este 'cóctel'. La segunda es dejar sin administrar la segunda toma y confiar en que las personas desarrollen el 70% de inmunidad que Astrazeneca recoge en sus ensayos con una sola dosis. La tercera es que administrar la segunda dosis con Astrazeneca. Y la cuarta es solo inocular la segunda dosis con Astrazeneca a las personas por debajo de los 60 años que así lo pidan de forma voluntaria y expresa.

Y en pleno debate sobre la segunda dosis de Astrazeneca, Dinamarca, el primer país europeo en alertar sobre los trombos y muy crítico desde hace semanas con la vacuna de Oxford, anunció este miércoles que dejará de usar para siempre este compuesto para inmunizar a su población.