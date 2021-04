Sánchez acusa a la Comunidad de Madrid de "enredar y sembrar dudas" sobre la vacunación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que "la libertad hoy es vacunar" y no "enredar y sembrar la confusión y la zozobra" con la vacunación en la Comunidad de Madrid.

"La bandera de la libertad nunca la tendrá el dúo de la Plaza de Colón, la libertad de hoy es vacunar, vacunar y vacunar", ha manifestado este domingo Sánchez durante su intervención en un acto del PSOE sobre sostenibilidad y cambio climático.

En este sentido, ha añadido, en referencia al Partido Popular, que la libertad "es respetar la voluntad de los electores" y no "lanzarse a capturar tránsfugas en las filas de otro partido". "Libertad no es sembrar dudas sobre la vacuna, no es actuar una y otra vez en contra del resto de regiones de España", ha advertido.

Madrid "necesita un Gobierno serio"

Por ello, el presidente del Ejecutivo ha insistido en que la Comunidad de Madrid "necesita un Gobierno serio". "No puede ser la primera región de Europa gobernada por la ultraderecha. Debemos parar al Gobierno de la derecha y de la ultraderecha", ha dicho.

Entre los "muchos deberes" que tiene la Comunidad de Madrid, Sánchez ha destacado que tiene que "frenar la curva de contagios" y que "debe poner las bases de la recuperación". "Nadie va a salir de esta crisis solo por mucho que corra", ha señalado en referencia al video de campaña del PP en el que aparece Ayuso corriendo por las calles de Madrid.

Para Sánchez, la libertad es que "mañana habrá más personas completamente vacunadas que personas contagiadas oficialmente por la covid-19". "Esa es la libertad. Tal y como nos comprometimos, el ritmo de vacunación se ha acelerado", ha celebrado.

En concreto, ha asegurado que se ha llegado a poner medio millón de vacunas al día y que ya ha un total de 10 millones de vacunas administradas. "Esa es la libertad de estar vacunados, por la que trabaja el Gobierno socialista", ha dicho.

En la misma línea, Sánchez ha hecho hincapié en que en pleno proceso de vacunación "cualquiera puede entender que la libertad se consigue frente al virus y no a favor del virus". Así, ha resaltado que la libertad "es proteger la salud, fortalecer la sanidad, limitar la difusión del virus".

En este punto, ha defendido que los lugares en los que se produce la vacunación tienen que ser "organizados, rápidos, próximos a los domicilios", ya que a las personas mayores "les cuesta desplazarse" y "mantenerse horas y horas en pie esperando a ser vacunados a kilómetros de sus casas".

"Cuando miremos atrás recordaremos que unos respaldamos a nuestros sanitarios mientras otros convocaban caceroladas; unos aprobamos el ingreso mínimo vital y otros votaban en contra"

El presidente del Gobierno ha incidido en que la libertad "no es desentenderse de los que sufren la pobres" y es "proteger el derecho a la vivienda y no permitir el expolio de los fondos buitre" que, a su juicio, "campan a sus anchas en la Comunidad de Madrid". "La libertad es proteger a las mujeres que sufren el maltrato, no banalizar como hace la presidenta de la Comunidad de Madrid la violencia de género", ha criticado.

Aunque ha apuntado que es "el principio del fin" de la mayor crisis sanitaria de los últimos 100 años, ha pedido "ser estrictos en las restricciones y cumplir con las normas". "Cuando miremos atrás recordaremos que unos respaldamos a nuestros sanitarios mientras otros convocaban caceroladas; unos aprobamos el ingreso mínimo vital y otros votaban en contra; unos votábamos los estados de alarma para contener el virus mientras otros votaron sistemáticamente en contra de la salud pública", ha apostillado.

Cambio climático

En referencia a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética aprobada esta semana en el Congreso de los Diputados, Sánchez ha celebrado que es una ley "pionera, innovadora y que resulta imprescindible", gracias a la cual España está "a la vanguardia en Europa".

Esta ley, según ha explicado Sánchez, va a permitir 200.000 millones de euros de inversión en esta década y va a suponer que "va a haber un aumento del empleo muy significativo". "Cuando hablamos de la adaptación del cambio climático estamos hablando de avanzar, de hacer más sostenible nuestra economía y más próspera", ha comentado.

"¿Quién se abstuvo en la votación del jueves?, el Partido Popular, los de siempre, no es la primera vez que se posiciona en contra dando un paso atrás en el ámbito del cambio climático", ha criticado.

Durante su intervención, la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha indicado que ha costado diez años "poder tener un texto ambicioso, completo, transversal" y que sirva de paraguas para "reequilibrar muchos de los ajustes, desigualdades e injusticias".

La vicepresidenta cuarta ha puesto en valor el "derecho a respirar aire limpio" y ha apostado por "usar bicicletas y transporte público de calidad", así como una infraestructura mejorada en materia de gestión de residuos. "Si nos ponemos palos en las ruedas las cosas son mucho más complicadas. Tenemos que integrar la variable del cambio climático en nuestras decisiones y generar resiliencia", ha subrayado Ribera.

Por su parte, la ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, ha destacado que es "urgente" cambiar el gobierno de la Comunidad de Madrid para que el cambio climático y la sostenibilidad "estén en el centro de la acción del Gobierno". "Con Ayuso en lugar de avanzar vamos a seguir retrocediendo", ha afirmado.

