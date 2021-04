Viajeros españoles bloqueados en Marruecos denuncian "abusos" en los precios de avión desde Nador y Tánger

Varios pasajeros que quedaron bloqueados en Marruecos después de la decisión del país vecino de interrumpir sus comunicaciones aéreas con España, desde la medianoche del martes 30 de marzo como medida ante la pandemia, han denunciado los "abusos" sufridos en los precios de los billetes de avión para poder regresar a España durante las 30 horas que tuvieron de margen para salir por vía aérea del reino alauí.

En declaraciones a Europa Press, un portavoz de los afectados, que ya se encuentra en Melilla, se ha quejado de que la compañía árabe que opera la línea Nador-Málaga se negó a cambiarle el billete que tenía comprado para el domingo 4 de abril por otro para los días 29 y 30 de marzo -los dos últimos días que hubo operaciones- y que para esas fechas el precio pasara de 80 a 500 euros por persona.

La citada fuente ha admitido que no tuvieron más remedio que pagar esos 500 euros por el billete y además "hacerlo no por Nador, porque ya no quedaban plazas para la venta en la vecina ciudad, sino desde Tánger a Málaga", lo que les ha obligado a viajar varias horas por carretera y realizar en cuestiones de horas un PCR para poder salir de Marruecos y acceder a España.

Según han apuntado, la compañía con la que tienen los billetes adquiridos desde Nador a Málaga no les va a devolver el dinero y únicamente les han comentado que podrán recibir un bono para viajar en otras fechas en las que el espacio aéreo marroquí esté abierto para sus conexiones con España.

En Nador quedan aún decenas de melillenses, muchas familias al completo, que no han podido hacer frente a "estos precios abusivos" porque, según nos comentaban, "no podemos gastarnos 2.000 euros para cuatro personas -los padres y dos hijos- y 280 euros en PCR (70 por persona cuando antes de la suspensión de los vuelos valían 50).

"Es indignante que se hayan aprovechado de la suspensión de los vuelos para subirnos de esta manera los precios de los aviones y de los PCR, no hay derecho", han comentado.

Vuelo especial de Iberia

Por otro lado, la compañía española Iberia ha anunciado este viernes que el próximo domingo, 4 de abril, operará un vuelo especial desde Marruecos, concretamente desde Casablanca a Madrid, "para que puedan regresar los clientes que se han quedado en ese país después del último cierre a vuelos con España y Francia que se produjo el pasado miércoles, 31 de marzo".

Este vuelo de Iberia saldrá de Casablanca el domingo, 4 de abril, a las 16,40 y llegará a Madrid a las 19,20 horas. Para realizar la reserva se debe contactar con el centro de atención de Iberia.

Los clientes con billete de Iberia para volar desde cualquier aeropuerto de Marruecos serán aceptados en este vuelo sin ningún coste adicional y, el resto, tendrán una tarifa reducida. En cualquier caso, todos los clientes deben confirmar su reserva mediante los números de contacto +212 520 426 053 en Casablanca; en España el 900 111 500 y marcando desde fuera de España +34 91 523 65 68.