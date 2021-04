Illa reclamará a Borràs que le deje presentarse a la investidura pese a carecer de apoyos

Salvador Illa lleva defendiendo su derecho a someterse a un debate de investidura desde que se conoció el resultado de las elecciones catalanas pese a la falta de apoyos en el Parlament y su imposibilidad para articular una mayoría alternativa. Pero el socialista no está dispuesto a tirar la toalla y volverá a pedir a la presidenta de la Cámara autonómica, Laura Borràs, que le designe como candidato, tras la fallida investidura de Pere Aragonès el pasado martes. "Llega un momento en política en el que uno tiene que comprometerse públicamente a construir una alternativa y formar parte de ella", aseguró este jueves en una entrevista con Efe.

El exministro de Sanidad pidió de nuevo al republicano que dé un paso al lado antes de abocar a Cataluña a una repetición electoral y volvió a reclamar el apoyo de los comunes para buscar una alternativa "de izquierdas" a un Govern de corte independentista. "En algún momento hay que decir que sí -aseveró-. Para salir de esta situación no puedes decir siempre 'no, no, no'".

La candidata de los comunes, Jéssica Albiach, ya advirtió hace unas semanas que su grupo no respaldaría "ninguna candidatura 'fake' destinada a fracasar". La formación de Ada Colau solo se plantea gobernar con ERC y al apoyo externo de los socialistas. Aún así, una hipotética presidencia de Illa necesitaría del apoyo imprescindible de Esquerra y los republicanos rechazan de plano esta opción.