Mascarilla en la playa: qué hacer si se humedece por el sudor o se moja con agua de mar

El buen tiempo de estos últimos días ha evidenciado la relajación de algunas personas que no llevan puesta la mascarilla al aire libre ni guardan la distancia social. Es el caso de la playa de la Barceloneta en Barcelona, donde se han contabilizado decenas de personas sin mascarilla ni distancia interpersonal suficiente. La mascarilla, de la que cada vez más gente prescinde cuando se está al aire libre, pasa a ser obligatoria desde este martes 30 de marzo, tal y se describe en la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la covid-19, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Gobierno endurece así la exigencia en el uso de la mascarilla, que debe usarse en todo momento y en cualquier espacio al aire libre de todo el país, sin importar la distancia a la que se encuentren el resto de personas.

Tras la publicación de esta ley, ya no hay diferencias entre comunidades autónomas a la hora de aplicar esta restricción. Hasta ahora, en las playas del País Vasco, Canarias, Andalucía o Galicia solo era necesario guardar la distancia interpersonal, pero desde este martes se deberá llevar la mascarilla en todas las comunidades, sin excepción y hasta nueva orden.

Esta obligatoriedad no ha caído muy bien entre los turistas, que en estos días de Semana Santa aprovechan las vacaciones y el buen tiempo para inaugurar la temporada de playa. Pere Granados, alcalde de Salou, lamenta que la nueva obligación de llevar mascarillas en las playas supone una traba más al turismo. "Son medidas que no ayudan a su reactivación. Esperemos que no afecte en exceso a las reservas y los viajes, pero no ayuda", dice el también presidente del Patronato de Turismo de una zona de costa frecuentada por miles de aragoneses.

Esta medida se suma a la obligatoriedad de llevar la mascarilla en espacios cerrados de uso público, o que se encuentren abiertos al público, así como en medios de transporte aéreo, marítimo, autobús, o ferrocarril; también es obligatoria en los transportes públicos y privados complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio.

¿Qué hacemos con la mascarilla si se nos moja en la playa o sudamos por el calor?

Se debe usar la mascarilla en la arena de la playa, tomando el sol, paseando o jugando en la orilla; esto significa que se nos puede mojar, ya sea porque alguien nos salpique o si sudamos por el calor. Son situaciones difíciles de evitar en una playa o en una piscina. Hay que recordar que la mascarilla debe cubrir la boca, la nariz y la barbilla en todo momento.

Según las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, nunca se debe utilizar una mascarilla rasgada, húmeda, con suciedad o deteriorada por el uso. Si la mascarilla se moja, se debe reemplazar por otra inmediatamente. Lo mismo habría que hacer si se manchan con la arena de la playa. Por tanto, es imprescindible llevar mascarillas de repuesto, ya sea por estas situaciones o porque se sobrepasen las horas recomendadas de uso. Además, las reutilizables se deben lavar conforme a las instrucciones del fabricante.

Multa por no llevar la mascarilla

El incumplimiento de la obligación de uso de mascarillas será considerado infracción leve y sancionado con una multa de hasta 100 euros.

Excepciones para no llevar mascarilla en espacios al aire libre

Las únicas personas que no tienen la obligación de llevar la mascarilla son:

Menores de seis años.

Personas con enfermedad o dificultad respiratoria.

Personas con discapacidad o dependencia que no tengan autonomía para quitarse la mascarilla o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su uso.

Quienes hagan deporte individual al aire libre.

Aquellas que se vean envueltas en causas de fuerza mayor o situación de necesidad.

Quienes se involucren en actividades incompatibles con el uso de la mascarilla.

