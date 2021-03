La reflexión de Espinar sobre el aumento de patrimonio de Iglesias y Montero levanta ampollas

Que Pablo Iglesias declare un patrimonio total de 539.880.25 euros y una deuda de 231.156,5, según publicó este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE), no ha dejado indiferente a una parte de sus propios compañeros o excompañeros de partido. También ha provocado reacciones que el patrimonio de su pareja, Irene Montero, sea mayor: está valorado en 629.969 euros y tiene cuenta pendiente a pagar idéntica, de 231.156. Entre el vicepresidente segundo saliente y la ministra de Igualdad suman más de 1,1 millones de euros en bienes, aunque también una deuda de casi medio millón procedente de la hipoteca que firmaron para la compra de su chalet en la sierra madrileña.

Una de las voces que ha querido dejar una reflexión sobre este asunto ha sido el exdirigente de Podemos Ramón Espinar.

En un mensaje que ha hecho público a través de Twitter, ha dicho lo siguiente:

"Iglesias es una persona honrada y honorable. No creo que nadie lo dude. Podemos tiene que asumir que forma parte del juego democrático que, si tu líder entra en política en 2014 con 45.000 euros y sale en 2021 con un patrimonio de 800.000, te pregunten por eso".

También se ha manifestado públicamente sobre el incremento de patrimonio de la pareja de Pablo Iglesias, con quien tiene tres hijos, y ministra de Igualdad Irene Montero diciendo lo siguiente:

"Irene Montero entró en política con 6.000 euros en la cuenta. Hoy declara otros 800.000 euros. Nadie piensa que haya nada raro, por supuesto. Pero explicar estos incrementos patrimoniales en fundamental para poder exigir a los demás transparencia".

De esta forma Espinar, que abandonó sus cargos en Podemos hace dos años por discrepancias con la dirección, aunque no cuestiona que tanto Iglesias como Montero son personas “honorables”, piensa que un incremento “muy grande” de patrimonio en seis años en política “hay que explicarlo bien”, sobre todo, dice, en Podemos.

Iglesias es una persona honrada y honorable. No creo que nadie lo dude.



Podemos tiene que asumir que forma parte del juego democrático que, si tu líder entra en política en 2014 con 45.000 euros y sale en 2021 con un patrimonio de 800.000, te pregunten por eso.



Y no pasa nada. — Ramón Espinar (@RamonEspinar) March 26, 2021

No obstante, sus mensajes no solo obtuvieron aplausos, sino también numerosas críticas: "Tras decir que son personas honorables pero que un incremento muy grande de patrimonio en seis años en política hay que explicarlo bien sobre todo en Podemos, me tiene incrédulo la reacción de gente que insulta y se enfada. La transparencia se ejerce primero y se exige después".

Tras decir que son personas honorables pero que un incremento muy grande de patrimonio en seis años en política hay que explicarlo bien sobre todo en Podemos, me tiene incrédulo la reacción de gente que insulta y se enfada.



La transparencia se ejerce primero y se exige después. https://t.co/OA9Q93ddxd — Ramón Espinar (@RamonEspinar) March 26, 2021

Entre las críticas que ha recibido destaca la de quienes consideran que si se tiene Patrimonio conseguido con el trabajo o el de la familia, o por herencia familiar no pasa nada, "el problema es cuando tienes patrimonio por corrupción o conseguido ilícitamente.

No se puede normalizar que el tener dinero sea incompatible con ser de izquierda", subraya una de las personas que responden a Espinar.