Iglesias, obligado a adelantar su salida del Gobierno

Pablo Iglesias no podrá cumplir su deseo de permanecer en el Ejecutivo hasta que, a finales de abril, comience la campaña para las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. La ley electoral madrileña impide a los miembros del Gobierno de la nación ser candidatos a la Asamblea regional, así que, como tarde, tendrá que abandonar el 30 de marzo, antes de que concluya el plazo para la presentación de candidaturas.

En el mismo mensaje a la militancia en el que, el 14 de marzo, anunció su decisión de competir contra la popular Isabel Díaz Ayuso, el líder de Unidas Podemos también dejó claro que pretendía mantenerse todavía dos meses como vicepresidente y ministro de Derechos Sociales para, entre otras cosas, rematar la negociación de la 'ley de vivienda' que enfrenta a los socios de coalición. Pero no podrá ser. El PSOE no enviará el proyecto al Congreso hasta que no haya acuerdo y, a día de hoy, parece difícil alcanzarlo en una semana.

La legislación, con la que la dirección de Unidas Podemos no parecía haber contado, es cristalina. Y además de obligarle a prescindir del escaparate que le otorgaba estar en Gobierno, la literalidad de sus artículos 3 y 4 le forzará a reorganizar a la carrera la estructura del partido, teniendo en cuenta el papel que ha de ejercer su sucesora en el Consejo de Ministros, Yolanda Díaz.

Pablo Iglesias ha aprovechado su intervención en el Pleno del Senado de este martes, en respuesta a una interpelación del PNV, para señalar que era su "última intervención" en esta cámara, y para dar las gracias a todos, también a la bancada que le "abuchea", tras lo cual ha recibido el aplauso de parte del hemiciclo. "Ha sido un honor debatir con ustedes, tanto desde la bancada del Gobierno como compareciendo en comisión. He aprendido de todos ustedes", ha apostillado.