El PP de Aznar y Rajoy desmentirá las revelaciones de Bárcenas sobre la caja B

Los principales dirigentes del Partido Popular durante las presidencias de José María Aznar y Mariano Rajoy comparecerán entre este martes y este miércoles como testigos en el juicio por la presunta caja B del partido. Salvo sorpresas de última hora, la línea argumental que seguirán los declarantes ante el tribunal de la Audiencia Nacional ya la marcó la semana pasada Ángel Acebes, ex secretario general del PP.

Se trata, en suma, no solo de desmentir la existencia de una contabilidad paralela durante cerca de tres décadas, sino de rechazar a nivel particular las acusaciones del cobro de sobresueldos con dinero de la caja no oficial. Una versión que chocará con las revelaciones realizadas en la vista oral por el extesorero del PP Luis Bárcenas, a quien la Fiscalía reclama cinco años de prisión en la causa por el pago de las obras de la sede nacional.

Con mayor o menor énfasis debido al grado de incriminación dirigido hacia ellos por Bárcenas, testigos de la talla de Aznar (primera vez ante un tribunal), Rajoy, María Dolores de Cospedal o Javier Arenas comparecerán en el juicio por videoconferencia para desmentir las revelaciones de su antiguo compañero de partido. Algunos, incluso, como la ex secretaria general Cospedal, han emprendido su particular batalla judicial con el acusado para defender su honorabilidad. Mientras que otros, como es el caso de Rajoy, ya tuvieron ocasión de negar la mayor en el juicio de Gürtel y ahora volverán a comparecer con un escenario político-judicial muy diferente.

En julio de 2017, el entonces presidente del Gobierno rechazó haber cobrado sobresueldos opacos y afirmó al tribunal que su partido "jamás" recibió donativos en efectivo de empresarios a cambio de adjudicarles obra pública. Del mismo modo, hasta en siete ocasiones reiteró a la Sala que nunca se había ocupado de las cuestiones económicas, solo de las políticas, y lanzó una andanada sobre los llamados 'papeles de Barcenas' (los apuntes sobre la contabilidad paralela).

"Son absolutamente falsos"

Rajoy calificó de "apócrifos" estos documentos en febrero de 2013, cuando fueron revelados por los medios de comunicación. "Son absolutamente falsos. Cobramos un sueldo de diputado y bastantes personas tenían un complemento que abonaba el partido y que se declaraba a Hacienda; cuando dejamos el Gobierno dejamos de cobrarlo porque no se podía hacer", dijo entonces.

Aquella declaración fue escrutada con lupa en la sentencia y acabó con una moción de censura a su Gobierno en junio de 2018. Y ahora, ya retirado de la política, vuelve a la Audiencia Nacional con una confesión de su extesorero que le señala no solo por conocer la caja B, sino por destruir pruebas de la misma en su despacho con una trituradora de papeles. "Aunque por fortuna solo era una copia", declaró Bárcenas.

El extesorero ha decidido dirigir toda su estrategia acusadora contra Rajoy, incluso con la mención de la existencia de un supuesto audio en el que éste vendría a reconocer el funcionamiento de esta contabilidad paralela por parte de Bárcenas y de su jefe, Álvaro Lapuerta, ya fallecido. En cambio, sobre la figura de Aznar el acusado siempre se ha mostrado cauto y no lo menciona por el cobro de sobresueldos.

Antes de que lleguen estas comparecencias, este martes testificarán exdirigentes del PP como Jaume Matas, Jaime Ignacio de Burgo, Javier Arenas, Francisco Álvarez-Cascos o María Dolores de Cospedal. Mientras que el miércoles lo harán, además de Aznar y Rajoy, José María Michavila, Rodrigo Rato, Federico Trillo o los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Alfonso García Pozuelo (este testigo es una incógnita ya que se trata de un arrepentido en el 'caso Gürtel').