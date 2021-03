Qué supermercados venden mascarillas FFP2 y sus precios

Hablamos de las FFP2 cuando nos referimos a un tipo de mascarillas incluidas en los Equipos de Protección Individual (EPI) recomendados por el Ministerio de Sanidad. Aunque dentro de la terna que conforma esta condición de calidad, encontramos las FFP1 y FFP3, son las FFP2 las que se aconsejan de manera expresa por las autoridades para evitar los contagios por coronavirus. A este modelo, se suman otro tipo de mascarillas muy utilizadas por la población, como son las quirúrgicas y las higiénicas.

En cuanto a las mascarillas EPI, Sanidad establece tres niveles de calidad y uso a los que prestar atención a la hora de comprar las mascarillas, en este caso FFP2. Por un lado, el marcado CE, seguido de cuatro números, asegura que el producto cumple con la legislación; la referencia a la norma UNE EN-149 asegura el cumplimiento de un estándar de calidad; y el marcaje NR indica que el producto es no reutilizable y el marcaje R, que es reutilizable. Los supermercados que venden las mascarillas FFP2 son los siguientes:

Mercadona

La cadena de supermercados Mercadona comenzó la venta de mascarillas FFP2 a principios del mes de marzo, una línea propia de la marca Deliplus a un precio de mercado competitivo. Las mascarillas van en paquetes de tres unidades. Se trata de unas mascarillas autofiltrantes NR, es decir, no reutilizables, que aglutina un total de cinco capas con una capacidad de filtrado de partículas igual o superior al 94%. El paquete tiene un coste total de 2,70 euros, es decir, 0,90 la unidad. Mercadona estableció la vida útil de sus mascarillas FFP2 en ocho horas, aunque desde Sanidad se suele recomendar un uso de cuatro horas por cuestiones de comodidad e higiene.

Alcampo

Alcampo fue uno de los primeros supermercados de España en comercializar este tipo de mascarillas FFP2. Sus características corresponden a un nivel de eficacia de filtración del 95%. Al igual que en el caso anterior, son mascarillas no reutilizables. La marca es Ergonic. En cuanto a su precio, se venden en paquetes de cinco unidades a 4,74 euros. Por tanto, cada unidad sale a 0,94 euros.

Hipercor

La rama de supermercados de El Corte Inglés vende dos tipos de mascarillas FFP2: desechables y reutilizables. En el primer caso, hablamos de un paquete Airnatech de cinco unidades y las mascarillas pueden ser de color blanco o negro. El precio es de 8,95 euros; es decir, 1,79 cada unidad. Tienen un nivel de filtrado del 95%. Por su parte, Hipercor también comercializa FFP2 reutilizables, lavables hasta 20 veces. Por motivos obvios, el precio sube, aunque el nivel de filtración es mejor, alcanzando el 99,9%. El coste del paquete de cinco unidades es de 13,95 euros.

Aldi

Con un precio de 4,99 euros, Aldi ofrece a su cliente packs de 5 unidades con un nivel de filtración igual o mayor al 95%. No son mascarillas reutilizables. Como tampoco lo son sus mascarillas que van en paquetes de 10 unidades, con una capacidad de filtración igual a las anteriores. El pack en este caso tiene un coste de 14,99 euros, a casi 1,5 euros la unidad.

Carrefour

Carrefour da un paso más allá y vende mascarillas FFP2 no reutilizables en cajas de 25 unidades, a un precio de 22 euros -0,88 por cubrebocas-. La eficacia de filtración para contaminación de partículas es del 94%. Por otro lado, esta cadena comercializa por internet mascarillas FFP2 negras no reutilizables en paquetes de cinco unidades a un coste total de 4,50 euros. Por último, en las superficies de Carrefour se venden packs de 10 no reutilizables para adultos a 9 euros.

