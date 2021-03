Pablo Iglesias a El Gran Wyoming: "Yo me presento porque no te presentas tú"

El todavía vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, acudió este lunes al programa 'El Intermedio', presentado por El Gran Wyoming, tras anunciar que dejará su puesto en el Ejecutivo de Pedro Sánchez para concurrir a las elecciones anticipadas en Madrid el próximo 4 de mayo.

Tras la sorpresa inicial que causó su decisión, Iglesias profundizó en su propuesta de alianza con Más Madrid para arrebatar la presidencia a la popular Isabel Díaz Ayuso y aseguró que no le importaría no liderar esa lista conjunta. "Si los inscritos deciden que Mónica (García) tiene que encabezar, iré en el puesto que me toque", reconoció.

El candidato de Podemos justificó su decisión de presentarse a la Comunidad de Madrid porque "en política uno tiene que saber dónde es más útil". Mostró su optimismo al durante la entrevista refiriéndose a posibles acuerdos con el PSOE madrileño, que ya confirmó la candidatura de Ángel Gabilondo, para conseguir un fuerte bloque de izquierdas que arrebate la presidencia madrileña al PP. "Si nosotros cumplimos nuestro papel y Ángel cumple su papel, podemos ganar. Salimos a convencer a la gente de los barrios y de los pueblos de Madrid", subrayó.

Iglesias no desaprovechó la oportunidad para criticar la gestión de Ayuso. "Los corruptos son criminales, son delincuentes. El PP es un partido delincuente. No lo decimos nosotros, lo dicen los jueces", subrayó. "Lo que se ha hecho a la Sanidad y a la Educación madrileña es un crimen", enfatizó.

También cargó contra VOX y asegurando que "nos estamos jugando la democracia en nuestro país y tenemos que ponernos las pilas porque si la ultraderecha gobierna en Madrid eso va a ser una amenaza para el conjunto de la democracia española".

Sobre su abandono por sorpresa de la vicepresidencia del Gobierno de coalición, Iglesias aseguró que el presidente del Ejecutivo se lo tomó bien. "Sánchez se queda con un equipazo que le va a dar sanos dolores de cabeza", dijo, y elogió la figura de Yolanda Díaz, a la que propuso como sustituta para su vicepresidencia y a la que definió como "la mejor ministra de Trabajo de la historia y posiblemente una gran presidenta del Gobierno de España".

En los momentos finales de su intervención, bromeó con la posibilidad de que El Gran Wyoming hubiera liderado la lista de Podemos en Madrid. "Yo me presento porque no te presentas tú. Seguro que ganabas las primarias", dijo el político al presentador. "Como estás aquí 'untao' de pasta no quieres ir a ganarle las elecciones a Ayuso", sentenció.