Así queda la cúpula del Gobierno

Adrien Brody interpretará al entrenador Pat Riley en la ambiciosa serie que prepara HBO sobre los míticos Angeles Lakers de los años 80, una brillante época del equipo conocida como "Showtime" por el espectacular y explosivo baloncesto que practicaron.

Medios estadounidenses como Variety o Deadline aseguraron este martes que Brody, ganador del Óscar al mejor actor por "El pianista" (2002), se meterá en la piel del legendario entrenador que hizo historia en la NBA con los Lakers de los 80 dirigiendo a emblemáticos jugadores como Earvin "Magic" Johnson o Kareem Abdul-Jabbar.

Brody se unirá a un elenco en el que ya figuraban Quincy Isaiah ("Magic" Johnson), Solomon Hughes (Kareem Abdul-Jabbar), John C. Reilly (Jerry Buss) y Jason Clarke (Jerry West).

Esta serie se basará en el libro "Showtime: Magic, Kareem, Riley and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s" que escribió Jeff Pearlman.

La cadena HBO dio luz verde a la serie en diciembre de 2019.

El realizador Adam McKay, uno de los grandes nombres de Hollywood en los últimos años, dirigió el episodio piloto y también será productor ejecutivo de esta serie.

Ganador del Óscar al mejor guion original por "La gran apuesta" (2015), McKay ha destacado como director en cintas como "El reportero: La leyenda de Ron Burgundy" (2004), "La gran apuesta" o "El vicio del poder" (2018).

También se ha convertido en un productor televisivo de prestigio al situarse entre bastidores en series tan aclamadas como "Succession".

"A través de la ciudad de Los Ángeles en los 80, experimentaremos el viaje emocionante de un equipo que dominó una década de baloncesto y los veremos no solo alcanzar un estatus icónico, sino también transformar el deporte en todos los sentidos", aseguró en un comunicado la vicepresidenta de programación de HBO, Francesca Orsi, a finales de 2019.

"Fue una de las dinastías deportivas más veneradas y dominantes, un equipo que definió a su época, tanto dentro como fuera de la cancha", argumentó.