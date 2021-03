Cs denuncia una "trama de corrupción" del PP para "comprar voluntades" en el partido: "No nos vamos a rendir"

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha denunciado que el PP "tiene en marcha una nueva trama de corrupción" y está teniendo "comportamientos mafiosos" al querer "comprar" a gente del partido naranja.

Sin embargo Bal ha asegurado que la formación que lidera Inés Arrimadas no se va a vender: "Tenemos dignidad y creemos en la regeneración, la libertad y la limpieza de lo público".

"Esos comportamientos mafiosos que hemos visto en Murcia quieren extenderlos a toda España. Hemos cometido errores, pero no hemos cometido delitos", ha reconocido este domingo Bal.

El portavoz de la formación naranja ha alertado de que el PP "quiere comprar voluntades, quiere comprar personas, han abierto su caja B y están dispuesto a pagar lo que haga falta para comprar a gente de Ciudadanos", ha afirmado.

Frente a ello, ha destacado que Ciudadanos no se ha comportado "de forma inmoral" y que "nunca" se han comportado "de manera mafiosa", ya que es un partido "honesto" que "no recibe sobres, no roba vacunas, no roba dinero, no compra voluntades". "Por eso somos tan molestos, no lo vamos a consentir, no nos vamos a rendir, no vamos a bajar los brazos", ha sentenciado.

En su opinión, es una noticia "triste, lamentable, indignante" que en lugar de pelear contra la corrupción, el PP "quiera corromper España" y que, en lugar de combatir los problemas de los españoles, "quiere combatir y destruir a Cs".

Durante su intervención Bal ha cargado durantemente contra el PP y ha dicho que es el partido "de los privilegios", el que se cree que los cargos públicos "no son ciudadanos normales" y el de "la caja B que tiene una caja fuerte en el despacho de su tesorero llena de billetes y de sobres".

Durante su intervención, el de la formación naranja ha insistido en que durante las próximas semanas se llevará a cabo "esta operación del PP en toda España para comprar a gente de Cs", personas que se metieron en política, en su opinión, "no para defender la honradez y la limpieza, porque se van al partido de Bárcenas, al partido de los sobres que tiene que dejar su sede porque está sucia".

"Dicen que tienen sus puertas abiertas para recoger tránsfugas, nosotros tenemos las puertas cerradas para la corrupción. Tenemos las puertas abiertas para los españoles decentes, honrados, que quieren pelear contra la corrupción que nos ha traído el bipartidismo", ha asegurado.

En este sentido, Bal se ha dirigido a todas esas personas "honestas, honradas, que tienen dignidad" y que creen en el proyecto de centro de Ciudadanos: "No nos vamos a vender, tenemos dignidad, creemos en la regeneración, en la limpieza de lo público, en la libertad".

Igualmente, ha añadido que hay muchas personas en Ciudadanos "valientes, honradas", que van a "seguir teniendo su casa" en una sede de las que no se tienen que ir porque "es una sede limpia". "Yo nunca me voy a vender, nunca me voy a ir de aquí, solamente tengo este partido, solo tengo Cs. Nunca nos venderemos", ha apostillado.