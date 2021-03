Terremoto en las coaliciones autonómicas tras el viraje de Ciudadanos en Murcia

5

ANDALUCÍA

El Ejecutivo andaluz es también una balsa de aceite y los dos socios dejan claro que la estabilidad es absoluta y que no se va a romper el gobierno, han afirmado fuentes naranjas.

La armonía llega hasta tal punto que el vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs), no descartó concurrir con el PP en coalición a las próximas autonómicas el año que viene, algo que no gustó a Arrimadas que lo desechó por completo.

Hace un mes la líder naranja visitó Sevilla, donde constató la solidez de la coalición a pesar de tener también allí la amenaza constante de Vox con el pin parental. La formación de Santiago Abascal ya ha dejado claro que no apoyará nada si no se aprueba, poniendo en riesgo así la gobernabilidad.