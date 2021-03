Posibles retrasos en el cobro del paro tras el ciberataque al SEPE que sigue paralizado

Segundo día de bloqueo en el SEPE. El ciberataque que sufrió el pasado martes el organismo encargado de gestionar las prestaciones de desempleo sigue afectando a todos sus servidores informáticos. Sus funcionarios continúan sin poder trabajar aunque están tratando de atender a los ciudadanos, tanto de forma presencial como telefónica, y recogiendo sus solicitudes a mano para, una vez se solucione esta situación, poder volcarlo cuanto antes al sistema.

El virus Ransonware que infestó todos los ordenadores del SEPE "es muy difícil de atacar y de expulsar", según apuntaron a este periódico desde el organismo. Por ello, piensan que esta situación de parálisis de su actividad puede durar más tiempo del que pensaban, lo que provocará inevitablemente un retraso en los cobros de las prestaciones, según reconocieron estas mismas fuentes. Así, aunque confiaban en poder recuperar el trabajo de un día de parón en las jornadas que faltaban hasta cierre de mes, el retraso en el funcionamiento impedirá sacar el trabajo a tiempo para pagar puntualmente las nóminas de todos los parados, ya que cada prestación ha de tramitarse y reconocerse individualmente y están en un momento de sobrecarga de trabajo a consecuencia de la pandemia.

No obstante, desde el Ministerio de Trabajo informaron de que los plazos para solicitar prestaciones no computarán mientras el sistema no se restablezca totalmente del ciberataque, de forma que el periodo de solicitud se ampliará en tantos días como tarde en volver a la normalidad el servicio.

Esta situación tampoco afectará a los derechos de los demandantes de prestaciones y de subsidios y las demandas de empleo se renovarán de forma automática mientras duren los problemas informáticos.

Mientras tanto, los expertos informáticos del Centro Criptológico Nacional, del SEPE y de la Secretaría General de la Administración Digital trabajan "sin descanso" para resolver el incidente de seguridad. "Queremos dejar fuera de toda duda que no ha habido sustracción de datos y que los sistemas operativos y de gestión del SEPE, así como los servidores, no han resultado dañados por el ciberataque", destacaron desde el departamento dirigido por Yolanda Díaz.