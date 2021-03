El Gobierno abre la puerta a la eliminación definitiva de los trenes nocturnos en España

El Gobierno ha sugerido la posibilidad de que los cuatro trayectos nocturnos que existían antes de la pandemia, que unían por tren Barcelona y Madrid con Galicia, Portugal y Francia y que siguen suspendidos por la covid-19, no vuelvan a reactivarse una vez remita la crisis sanitaria.

Así lo manifestó la secretaria general de Transportes y Movilidad, María José Rallo, durante su participación en una comisión del Congreso de los Diputados, donde defendió que la red de alta velocidad que tiene España ofrece unos tiempos de viaje muy competitivos que ponen en duda que los trenes nocturnos sean una manera adecuada de viajar.

Esta postura del Ejecutivo choca con la tendencia en el resto de Europa de recuperar progresivamente los trenes nocturnos que en la última década habían caído en desuso, con el fin de ofrecer una alternativa libre de emisiones a los traslados que se hacen en avión o en coche, pudiendo además aprovechar el viaje para dormir en una cama en el tren.

En este sentido, en diciembre del año pasado el operador público de Austria (OBB), en alianza con los de Alemania (Deutsche Bahn), Francia (SNCF) y Suiza (SBB), se propusieron impulsar varias líneas cubiertas por trenes nocturnos, entre las que se encuentra una que unirá Barcelona con Zurich a partir de 2023.

Sin embargo, Rallo defiende que el resto de países europeos no tiene la red de alta velocidad que España sí tiene, lo que puede dar sentido al impulso de estos países para relanzar los trayectos nocturnos. "Si entre Madrid y Barcelona o Sevilla el trayecto es ahora de dos horas y media, no es razonable pensar que los trenes nocturnos sean competitivos o atractivos para los usuarios", añadió.

A esto también se suma la vertiente económica. Renfe registraba una pérdida anual de unos 25 millones de euros por la prestación de los servicio de 'tren hotel', a pesar de que en los últimos ya se había venido reduciendo.

Impulso a las líneas internacionales

La secretaria general sí aludió a otro pacto europeo impulsado por Alemania, el llamado 'Trans Europ Express 2.0', del que forman parte todos los Estados miembros más Suiza y Noruega y que prevé lanzar nuevos servicios internacionales en los próximos años para seguir dando alternativas al transporte aéreo, más contaminante.

La diputada que ha sacado el tema en el Congreso, Laura López, de Unidas Podemos, por el contrario, instó a Rallo a que el Ministerio amplíe los trayectos nocturnos e incremente la inversión para renovar la flota existente.

López defendió que en un trayecto de 1.000 kilómetros el ahorro del tren respecto al avión o al vehículo privado puede llegar a ser de entre el 70% y el 90% o incluso llegar a ser libre de emisiones por completo.

Sin embargo, Rallo no solo señaló que no es posible dar ahora una fecha concreta para la reanudación de los servicios nocturnos suspendidos por la covid-19, sino que añadió que el Gobierno "verá cómo evoluciona la demanda social", asegurando que "puede que los trenes nocturnos no sean la manera más adecuada de viajar" respecto a la competitividad que ofrece el AVE.