Sanidad retrasa hasta la semana que viene el plan sobre Semana Santa ante la falta de acuerdo entre las Comunidades

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas se han dado una semana, hasta el próximo miércoles, para aunar propuestas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de cara a la Semana Santa y encontrar una respuesta homogénea y conjunta en todo el territorio que evite una cuarta ola de la pandemia.

Este jueves, la Comisión de Salud Pública hará sus propuestas sobre el plan de Semana Santa, según ha avanzado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Interterritorial, en la que ha querido dejar claro este mensaje: "Nuestro objetivo sigue siendo salvar vidas, no salvar semanas".

La ministra ha asegurado que durante la reunión con los consejeros de Sanidad la frase más reiterada ha sido la llamada a la prudencia y a la responsabilidad y apuesta por un acuerdo unánime entre las CC. AA.

La ministra Carolina Darias ha sido muy contundente este jueves al analizar los datos la positividad está en torno al 6,4% y en 8,5% la presión hospitalaria. "Un lento descenso en la incidencia. Se ha ralentizado el descenso y la curva es cada vez menos acentuada", además, señala que hay "desigualdades entre comunidades". La UCI, por otro lado, va "a un ritmo muy lento de descenso". "No estamos en condiciones de absorber una nueva ola". Prudencia es la "palabra que más se ha repetido en el Consejo Interterritorial del SNS", indica la ministra. "Hasta que no estemos en los 50 casos no estaremos en una situación próxima a la normalidad que son los 25. Nuestro objetivo sigue siendo salvar vidas y no semanas", ha zanjado.

La ministra ha insistido en que las restricciones sobre Semana Santa saldrán la próxima Interterritorial a propuesta de la Comisión de Salud Pública.. Dichas medidas vertebrarán sobre dos ejes: medidas que limiten la movilidad y los contactos sociales.

Esta tarde se ha hecho público que el presidente de la Generalitat Valenciana ya se ha puesto en contacto con los presidentes de otras autonomías limítrofes, entre las que está Aragón, para acordar una posición conjunta de cara a ese periodo vacacional.

La consejera de Sanidad aragonesa, Sira Repollés, no se ha pronunciado sobre las limitaciones de Semana Santa y el Gobierno de Aragón asegura que "pronto aún" para tomar una decisión relativa a levantar los confinamientos que afectan a las provincias y al conjunto de la Comunidad.

Baleares o Andalucía han pedido a la ministra de Sanidad que lidere el Consejo Interterritorial de Salud y asuma "de una vez por todas" sus competencias y establezca unos criterios "claros" para la salida del cierre perimetral de las comunidades

Por otra parte Madrid, Canarias y Baleares, han asegurado que que tienen intención de permanecer abiertas, pero hay otras como País Vasco, Asturias, Cantabria y La Rioja, que abogan también por limitar la movilidad y fijar una postura común en la reunión de esta tarde del Consejo Interterritorial de Salud.