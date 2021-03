Aguado apuesta por que los vacunados tengan libre movilidad y Ayuso le desautoriza

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha declarado que apuesta por que "al menos las personas vacunadas deberían poder moverse libremente por todo el territorio nacional".

"Es mi opinión personal respecto a lo que podría ser una apertura gradual de las restricciones y una mayor movilidad. Creo que al menos las personas vacunadas deberían poder moverse libremente por el territorio español", ha señalado el dirigente madrileño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Sería, a su parecer, un "debate interesante" para plantear de cara a Semana Santa aunque no lo ha expuesto en la reunión de este miércoles del Ejecutivo madrileño. "Habrá que ceñirse a lo que digan los expertos sanitarios pero desde luego yo creo que si estamos vacunando a los ciudadanos, si estamos garantizando su inmunidad, también tiene sentido que podamos favorecer su movilidad en el territorio español", ha trasladado.

Respecto al resto de la población, ha indicado que faltan todavía dos semanas para la fecha y ha reiterado que será la Consejería de Sanidad la que decida si podrán producirse o no desplazamientos.

A pesar de estas palabras, el dirigente madrileño ha recalcado que el Gobierno regional "es liberal y por tanto apuesta por tratar de levantar todas las restricciones lo antes posible".

Ante estas declaraciones, fuentes del entorno de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, han señalado que las opiniones vertidas sobre vacunación y sobre libertad de movimiento de los vacunados son "personales" y no obedecen "a un criterio de la Consejería de Sanidad".

Desautorización de Ayuso

Isabel Díaz Ayuso (PP), ha reprochado al vicepresidente regional que no haya consultado con la Consejería de Sanidad su propuesta de que los ciudadanos vacunados puedan moverse libremente en Semana Santa, puesto que son las autoridades sanitarias las que deciden qué medidas tomar.

"Me sorprende que después de dos horas de debate en el Consejo Gobierno no lo hayan comentado, las competencias en materia de sanidad las tiene un consejero que estaba allí presente y al que no se le ha consultado", ha expresado Ayuso a los medios en un acto en Pozuelo de Alarcón.

Ayuso ha dicho que propuso esta medida en agosto para que los ciudadanos vacunados y que tengan anticuerpos por haber pasado la enfermedad "empiecen a tener una cierta libertad", pero se quedó "sola".

"Pero esas decisiones las tomo con mi equipo sanitario", ha aseverado Ayuso, que ha pedido dejar a la Consejería de Sanidad decidir qué medidas hay que ir tomando en función de cómo evoluciona la pandemia.