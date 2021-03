Ábalos, en el punto de mira por pagos en metálico de gastos de su mujer e hijos

El ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, vuelve a estar en el punto de mira de la oposición después de que el diario 'ABC' publicara este lunes que el pasado 22 de noviembre su principal hombre de confianza, Koldo García Izaguirre, pagó presuntamente en metálico cerca de 1.800 euros en el hotel Palacio de Isora, uno de los más lujosos de Tenerife, para liquidar los gastos extra del ministro, su familia y su séquito. Ábalos se alojó en el citado hotel junto a su mujer y sus dos hijos menores, su director del gabinete, su jefe de prensa, García Izaguirre y dos escoltas desde el viernes 20 hasta el domingo 22 de noviembre. El ministro había llegado a las islas el día 19 para abordar con el titular de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, la "crisis humanitaria" provocada por la llegada de más de 2.000 inmigrantes que estaban desbordando el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, pero decidió quedarse el fin de semana para descansar.

A la hora de hacer el 'check out', el hombre para todo de Ábalos (fue su escolta en la oposición y luego fue colocado como asesor en Renfe) sacó de su mochila, según 'ABC', tres sobres de plástico transparente marcados con etiquetas correspondientes al Ministerio, a Ferraz (la sede del PSOE) y a 'Jose' (como Koldo García llama al ministro) y llenos de billetes con los que procedió a pagar los gastos, que incluían un masaje y unas botellas de champán.

El pasado 8 de febrero, dos diputados del PP, Andrés Lorite y Ana Vázquez, ya preguntaron al Gobierno por la presencia de Koldo García en Canarias y por el pago de servicios y consumiciones en metálico. Pero además los populares reclamaron este lunes la comparecencia del ministro en el Congreso de los Diputados. También Vox tiene intención de pedir explicaciones e incluso la dimisión de Ábalos y Ciudadanos ha registrado su propia batería de preguntas. "¿Por qué paga con billetes de 500 cuando, por otra parte, está promoviendo iniciativas legislativas para acabar con el dinero en efectivo?", pregunta el portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé.

Dinero en efectivo

Mientras tanto, Ferraz se desmarcó de las explicaciones dadas por el entorno de García Izaguirre de que el PSOE adelanta dinero en metálico para gastos del partido. En la sede socialistas sostienen que cuando se trata de gastos asociados a su labor en el partido se liquidan 'a posteriori', y se hacen a través de ingresos específicos en cuenta bancaria. En el PSOE, aseguran a 'ABC', "no consta" ninguna operativa consistente en entregar dinero y en ningún caso plantean que exista movimiento de dinero en efectivo.

En todo caso, el secretario general del grupo socialista en el Congreso, Rafael Simancas, alegó este martes que "no hay caso". "No hay ninguna irregularidad denunciada, ni siquiera enunciada. No hay ninguna irregularidad y el ministro ya ha dado respuesta suficiente y satisfactoria al respecto" argumentó a preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.