Denuncian una tienda de cachorros con animales enfermos y 18 cadáveres 

Una inspección en la tienda de cachorros 'Ladridos', en Barcelona, ha detectado y denunciado "importantes" incumplimientos al encontrar animales enfermos a la venta y 18 cadáveres en el arcón congelador que no figuraban como muertos en el libro de registro del establecimiento.

Según ha informado el Ayuntamiento de Barcelona, el Departamento de Gestión y Protección de los Animales, junto con la Guardia Urbana, han inspeccionado la tienda de cachorros 'Ladridos', en el distrito de Nou Barris, para verificar las denuncias recibidas sobre presunto tráfico irregular de animales.

La entrada de los inspectores al establecimiento ha revelado un total de 30 cachorros de perro, de los cuales 15 estaban en la zona de venta, 12 en la zona de cuarentena y 2 hospitalizados, y han detectado coronavirus canino a tres en los boxes de los cachorros a la venta, quienes se han retirado de la venta.

A raíz de las denuncias recibidas por parte de particulares que han comprado cachorros enfermos, la inspección ha tenido como objetivo garantizar que se cumpla tanto la normativa de instalaciones como los requerimientos de salud de los cachorros a la venta.

Algunas de las normativas que el equipo de inspección ha tenido en cuenta son la prohibición de vender cachorros de menos de 8 semanas, que no pueden estar más de 3 semanas en la tienda, la obligación de vacunación y que, si están enfermos, se les debe dar la atención veterinaria que su condición requiere.

La Guardia Urbana ha abierto diligencias ante el hecho de que la veterinaria venezolana contratada por la tienda no tiene el título profesional convalidado en España y no está colegiada, por lo que no podía ejercer la práctica veterinaria ni implantar los microchips identificativos a los animales.

Además, en el arcón congelador del establecimiento han localizado 18 cadáveres de cachorros de perro no registrados en dos bolsas, una de las cuales tenía pasaportes de los animales para que fueran quemados en la incineración, y la Guardia Urbana ha intervenido los pasaportes, que serán investigados.

Los inspectores han decidido intervenir dos de los cadáveres, a los que se llevará a cabo una necropsia para determinar la causa de la muerte, y han trasladado a un cachorro a un hospital oficial.

La tercera teniente de alcalde de Agenda 2030, Transición Digital, Deportes y Coordinación Territorial y Metropolitana, Laia Bonet, ha subrayado que "los incumplimientos de la Ordenanza nos llevan a iniciar el proceso sancionador y derivar el expediente al servicio de licencias de Nou Barris para cesar la actividad".

"Queremos dar un mensaje muy claro de que en Barcelona perseguimos todos los incumplimientos de la Ordenanza de Protección, Tenencia y Venta de Animales, siendo muy contundentes y claros en su aplicación, sabiendo que es una normativa muy valiente en la defensa del bienestar animal", ha añadido Bonet.

El Ayuntamiento de Barcelona ha previsto hacer un seguimiento de esta tienda y dar curso a las diligencias y los informes que se derivan de esta inspección, y también ha organizado nuevas inspecciones con el fin de hacer nuevas comprobaciones.