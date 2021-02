La Iglesia ha recibido 8 denuncias de abusos a menores en los últimos 8 meses 

La Iglesia ha recibido ocho denuncias de abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes desde que se han abierto las oficinas de atención a las víctimas en las distintas diócesis -hace ocho meses-, aunque algunos de estos casos no son recientes.

Así lo ha dicho este jueves el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Permanente de los obispos, en la que ha reconocido que los casos podrían ser más, ya que en ese cómputo no entran las denuncias recibidas por las órdenes religiosas, que son los responsables de los internados, donde históricamente se han producido más abusos.

Argüello ha reconocido que no sabe cuántos casos de abusos sexuales a menores dentro de la Iglesia han tenido lugar en este último año en España y que la única cifra de la que dispone es la que reportan las oficinas de atención a las víctimas y que suman ocho casos.

"Algunos han sido sólo murmuraciones, pero que han dado pie a abrir una investigación y, en otros casos, como nuestros protocolos dicen, cuando hay una mínima verosimilitud de que la denuncia tiene fundamento, hay que comunicarlo a las autoridades", ha explicado.

No obstante, ha reconocido que hasta estas oficinas se han acercado durante estos últimos ocho meses unas 150 personas, muchas de ellas con casos que han ocurrido en el pasado o "no tanto con el deseo de abrir una denuncia, sino para ser escuchados".

Argüello ha informado de que la CEE quiere establecer una oficina análoga a la de las diócesis, que sirva para ofrecer recursos de tipo jurídico y programas formativos en materia de prevención.

Ha descartado una vez más la creación de un fondo para indemnizar a las víctimas porque para resarcir económicamente a los afectados no es necesario dicho fondo -ha dicho-. "La Iglesia ha de acudir a los medios que tiene".

"Estamos dispuestos al reconocimiento de las indemnizaciones que los jueces establezcan", ha manifestado el portavoz de los obispos, que ha especificado que "no con un criterio general o el establecimiento de un fondo", sino desde la "reacción personal" con cada una de las personas que pueden estar en estas situaciones.

En este sentido, ha explicado que las víctimas de abusos quieren que la Iglesia que las hirió las reciba y consuele "como primer reclamo de indemnización".

Ha insistido en que el número de casos de abusos dentro de la Iglesia es "muy pequeño", el 0,2 % del total de los casos, y ha descartado encargar un informe para conocer el número exacto.

Sin olvidar que se trata de "un grave problema social" que produce "vergüenza" en la Iglesia, Argüello ha destacado que el número de personas vinculadas a la Iglesia que han causado abusos "es muy pequeño" y que las medidas puestas en marcha, "que siempre pueden mejorarse", han estado "muy por encima de la media de otros ámbitos o sectores afectados por las cuestiones de abusos".

Una mujer como secretaria general, posibilidad para el futuro

Por otra parte, los obispos españoles han valorado como "simbólico" que sus homólogos alemanes hayan nombrado a una mujer como secretaria general y no descartan que en el "futuro" ocurra lo mismo en la Iglesia española, aunque ha asegurado que en ningún caso elegirían a una mujer "por política de cuotas o por ganarse la bandera".

"Seguramente en un futuro en la vida de la Iglesia española será así pero no por políticas de cuotas, no por ganarse la bandera sino porque veamos que es oportuno en la manera de hacer las cosas", ha subrayado Luis Argüello.

A su juicio, "el papel de la mujer en la Iglesia no se juega por que sea secretaria general" aunque ha confirmado que podría serlo porque no se precisa ser obispo. "Pero no es la clave", ha insistido, al tiempo que ha enumerado algunos cargos ocupados por mujeres en la CEE, como la directora de la revista Ecclesia, Silvia Rozas.