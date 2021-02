El Partido Feminista y el Instituto de Política Social mostrarán hoy juntos su rechazo a la Ley Trans de Montero

El Partido Feminista de España y el Instituto de Política Social (IPS) ofrecerán este martes 9 de febrero una rueda de prensa conjunta ante el Congreso de los Diputados para manifestar su "absoluto" rechazo al borrador de la Ley Trans de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que consideran una "atrocidad" contra los menores y las mujeres.

"Estamos absolutamente en contra y si se llega aprobar va a ser una legislación que perjudique a mujeres y menores sin duda ninguna. Mañana queremos exponerlo con más detalle para que conste, porque si guardásemos silencio, diríase que prestamos consentimiento a semejante atrocidad", ha explicado la fundadora y presidenta del Partido Feminista de España, Lidia Falcón, en declaraciones a Europa Press.

El Partido Feminista de España se define como un partido marxista-feminista. Fue constituido en el año 1979 y lucha por el acceso al poder político, económico y social de las mujeres. Hace un año, la formación fue expulsada de Izquierda Unida por "mantener posiciones contrarias a las aprobadas en los órganos de IU" poco después de que el Partido Feminista mostrara su oposición a llevar a cabo leyes de transexualidad.

Para Falcón, la Ley Trans supone la "invisibilización de las mujeres" pues "los hombres pueden salir a la calle y decir 'soy mujer' y copar las cuotas femeninas en la política, la universidad o las artes". Además, a su juicio, puede convertir a los menores en "personajes monstruosos a los que se va a hormonar y someter a operaciones quirúrgicas".

En cuanto al hecho de unirse en esta convocatoria al Instituto de Política Social, Lidia Falcón ha defendido que son "un partido, no una secta" y que están "con todos aquellos" que estén en su "línea de lucha". "Si en otras cosas no estamos de acuerdo, lo diremos, no es una asociación, es una rueda de prensa conjunta para exponer los argumentos en los que estamos de acuerdo", ha subrayado.

En este sentido, ha puesto el ejemplo de la abstención de Vox en la votación del decreto para la gestión de los fondos europeos. "El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez le ha dado las gracias, a ver si tenemos un poco de moral democrática", ha pedido la presidenta del Partido Feminista.

Tampoco le preocupan a Falcón las críticas que han recibido por redes sociales ante esta convocatoria porque considera que son "matones" y que "nadie tiene derecho a hacer un escrache o tirar piedras" a dos formaciones políticas que se reúnen en un momento determinado porque están de acuerdo.

Por su parte, el Instituto de Política Sociales una entidad cívica encabezada desde 2017 por Pablo Hertfelder, que trabaja por la promoción de la familia, de las políticas sociales, que se ha movilizado en contra del aborto y a favor de la libertad religiosa.

UN "HITO" QUE "NO TIENE QUE VER CON IDEOLOGÍAS"

El fundador y presidente del Instituto de Política Social, Pablo Hertfelder, que estará presente este martes en la rueda de prensa para mostrar que "los hombres son aliados del feminismo, no enemigos", ha precisado a Europa Press que esta coordinación entre el partido feminista "que la gente lo categoriza de izquierda y el IPS, al que la gente lo categoriza de derecha", será "un hito que no ha ocurrido nunca".

"Esto no es cosa de ideologías", ha puntualizado Hertfelder sino, según ha dicho, de unirse en "esta batalla" contra la ley trans, que consideran "un atropello contra los niños y contra los derechos de la mujer". "Es una ley perversa para los menores", ha aseverado. Al conocer el borrador de la ley, el Instituto de Política Social decidió ponerse en contacto con el Partido Feminista para sentarse a dialogar y decidieron mostrar conjuntamente su rechazo a la norma.

Según ha explicado Hertfelder, debido a esta convocatoria han recibido "un montón de críticas e insultos" por las redes sociales y les han "amenazado con varios escraches", incluso con "lanzar piedras" este martes, algo que han puesto en conocimiento de la Policía para que tome medidas de protección, según ha indicado.

"Mañana queremos dirigirnos a la sociedad, decir a los padres que no están solos y defender los derechos de la mujer, porque esta ley es un 'terminator' de los derechos de la mujer", ha subrayado Hertfelder.

En un primer momento, entre los participantes en la rueda de prensa también figuraba la Confluencia del Movimiento Feminista, si bien finalmente se ha desmarcado al enterarse "por el cartel" de que entre los convocantes se encontraba el Instituto de Política Social, con el no comparten los "postulados" y que "no defiende la agenda feminista", más allá de este asunto concreto de la Ley Trans, según han explicado a Europa Press fuentes de la Confluencia Feminista.