Vox recupera su cuenta de Twitter tras el "arresto" de una semana y reafirma su denuncia sobre violencia e inmigración

Vox ha recuperado este jueves su cuenta oficial en Twitter, una semana después de que la red social limitara sus funciones por incitación al odio, criticando este "arresto injustificado" y reafirmando su denuncia sobre la vinculación entre violencia e inmigración masiva e ilegal.

La formación liderada por Santiago Abascal ha recuperado la funcionalidad plena de la cuenta sobre las 20.00 de este jueves lanzando una campaña bajo el lema 'Vox es imparable', que en poco más de dos horas se ha convertido en tendencia en Twitter con más de 21.000 mensajes.

La red de microblogging ha limitado durante una semana las funciones de la cuenta de Vox por un mensaje encuadrado en la campaña 'Stop Islamización' que lanzó para denunciar a los partidos políticos por haber promovido "la peligrosa islamización de Cataluña".

"Suponen aproximadamente un 0,2% y son responsables del 93% de las denuncias. La mayoría son procedentes del Magreb. Es la Cataluña que están dejando la unánime indolencia y complicidad con la delincuencia importada. ¡Sólo queda Vox", señala en concreto el mensaje que ha motivado que la red social haya limitado "de forma temporal" algunas de sus funciones.

Tras recuperar su cuenta, la formación liderada por Santiago Abascal ha denunciado este "arresto injustificado" y la "censura" por parte de Twitter España al "tercer partido" de España por número de escaños "en plena campaña electoral" de cara a los comicios catalanes del próximo 14 de febrero.

El partido ya presentó recientemente una querella contra Twitter y su responsable en España, Nathalie Picquot, por vulnerar su libertad de expresión en un periodo electoral y causar así "graves perjuicios contra su imagen y contra su capacidad de difundir su programa para los comicios" catalanes, además de vulnerar su derecho al honor al imputarle "falsamente" un delito de odio.

"Continuaremos pensando lo mismo y seguiremos defendiendo los intereses de los españoles", se ha reafirmado Vox en una de sus primeros mensajes tras recuperar su cuenta. "Seguiremos defendiendo a los españoles, y denunciando la violencia y la inseguridad en las calles provocado por la inmigración masiva e ilegal", ha abundado el Grupo Parlamentario en el Congreso.

En esta línea, desde Vox se ha denunciado a las "oligarquías tecnológicas de los globalistas" por "censurar" la cuenta de la formación. "Los gigantes tecnológicos intentan amordazarnos e interferir en nuestra campaña, pero les va a salir mal. Los españoles van a dar una lección a estas oligarquías", ha escrito la cuenta de Vox Europa.

Precedente el año pasado

La formación ya denunció en enero del pasado año el bloqueo de su cuenta tras un 'rifirrafe' entre Vox y la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, un mensaje que el partido de Santiago Abascal finalmente retiró para recuperar su cuenta.

"No soportan al colectivo LGTBI, no soportan el matrimonio entre personas del mismo sexo, no soportan la igualdad entre mujeres y hombres, no soportan que sus ideas retrógadas no sean las de toda la sociedad", denunció la dirigente socialista.

"Lo que no soportamos es que os metáis en nuestra casa y nos digáis cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que educar a nuestros hijos. Y menos aún que con dinero público promováis la pederastia", respondió la cuenta oficial de Vox, que gestiona su responsable de Comunicación, el diputado Manuel Mariscal.

Twitter explicó a Europa Press que ese comentario violaba su política relativa a las conductas de incitación al odio y, por tanto, para desbloquear la cuenta Vox solo tenía que borrar el tweet "ofensivo". Así, Twitter defendió que es una compañía "imparcial" y no participa en "perjuicios o sesgo político" de ningún tipo. "Aplicamos las reglas de Twitter de manera desapasionada e igual para todos usuarios, independientemente de su procedencia o afiliación política", argumentó la red social.

A pesar de que Vox llegó a dirigirse directamente a la directora de Twitter España, Nathalie Picquot, para denunciar que "por primera vez en la historia de Internet y de la democracia española" un partido ha sido "totalmente censurado" en esta red social, finalmente borró el mensaje que generó la polémica y así ha recuperado el funcionamiento de su cuenta.